شخصية وكرباج.. معلق شهير يُطالب «الخطيب» بعودة المدير الفني السابق لقيادة الأهلي

وجّه المعلق الرياضي أحمد الطيب، رسالة لمجلس ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعد الخسارة الكبيرة للفريق أمام صن داونز الجنوب أفريقي.



وكتب أحمد الطيب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اعملها يا بيبو وفورًا، البدرى عاد من جديد، الأهلى في حاجة لشخصيّة و"كرباج".. البدري ومعه علاء ميهوب وأسامة عرابى وأحمد ناجي، هي ليست عودة للخلف!! بل عودة لمن جعلوك في الأمام.. البدرى حضر تجمّع النجوم مع بيبو في التجمّع الخامس".



وتعرّض الأهلي للهزيمة أمام صن داونز بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.