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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برامج رمضان 2023 .. The Nine Show و Ramez never end الأبرز

صورة لنجوم برامج
صورة لنجوم برامج رمضان

عادة ما يشهد موسم رمضان من كل عام منافسة قوية بين العديد من البرامج الحوارية والمقالب والتى ينتظرها الجمهور من العام للعام، لذلك يحرص عدد كبير من صناع البرامج على ابتكار الكثير من الأفكار الغير تقليدية وأيضا المقالب المختلفة للمنافسة بها فى هذا الموسم وكانت البداية مع رامز جلال 

 

برنامج رامز جلال Ramez never end 

وبدأ الفنان رامز جلال مؤخرا الترويج لبرنامجه الجديد Ramez never end أو رامز نيفر إيند استعداد لموسم رمضان 2023، حيث قام بطرح البوستر التشويقي الأول لحجز مكانة لدي الجمهور قبل بدأ المنافسة التى من المفترض أن تكون شرسة خلال هذا العام لتنوع البرامج المختلفة.

برنامج Ramez never end تم تصويره الكامل فى مدينة الرياض بالسعودية وحرص رامز جلال على جلب عدد كبير من نجوم الفن ومنهم محمد فؤاد ونسرين أمين وعدد من لاعبي الأهلي والزمالك.

 

دعاء صلاح تدخل المنافسة بـ The Nine Show

وأيضا من الإعلاميات اللاتي يدخلن المنافسة خلال هذا العام الإعلامية دعاء صلاح التى انتهت من تصوير 30 حلقة من برنامجها الجديد  The Nine Show، والمفترض عرضه على قناة الشمس.

البرنامج على الرغم كونه حوارى إلا أنه يتخلله بعض الفقرات الجديدة التى تفاجىء بها الضيف ويضطر للإجابة على العديد من الأسئلة الصعبة ومن أهم ضيوفها درة وآيتن عامر ونيللى كريم وبوسي ومحمد أنور وحمدي الميرغني وروجينا وأحمد زاهر وأبنته ليلى وشيماء سيف ومحمود الليثي.

 

بسمة وهبة تعود لشيخ الحارة

وأيضا تعود الإعلامية بسمة وهبة إلى تقديم برنامجها الشهير شيخ الحارة هذا العام، حيث أعلنت بسمة وهبه عن عودتها لبرنامجها الشهير عبر برنامجها 90 دقيقة وأكدت أنها سوف تقدم رمضان القادم برنامج بعنوان العرافة وشيخ الحارة ، وجاء هذا الأسم بعد نجاح برنامجها العام الماضي والذى يحمل أسم العرافة ، بالإضافة إلى أنها صاحبة برنامج شيخ الحارة والذى كان يتم عرضه على قناة القاهرة والناس لتجمع بينهما فى برنامج واحد رمضان القادم.

 

أسما إبراهيم والجزء الرابع من حبر سري

وأيضا من البرامج المهمة خلال موسم رمضان القادم برنامج حبر سري للإعلامية أسما إبراهيم والتى أعلنت عن تقديمها جديد جديد فى موسم رمضان القادم مكون من 30 حلقة لأبرز النجوم، وتقوم خلال هذا الفترة بتصوير جميع حلقات البرنامج ليكون جاهزا للعرض مع بداية الموسم الكريم.

 

عائشة تعود بفيلا عائشة

وأعلنت التونسية عائشة عن تقديمها لبرنامج جديد في موسم رمضان القادم يحمل أسم “فيلا عائشة”.

 ويستضيف البرنامج ضمن حلقاته المقرر عرضها في الموسم الرمضاني المقبل، مجموعة متنوعة من نجوم  التمثيل والغناء والرياضة، الذين تم التصوير معهم منذ عدة أسابيع فى ديكور فيلا بمنطقة المنصورية.

إبراهيم السمان يقدم كريزي تاكسي

وأيضا يقدم الإعلامي والفنان إبراهيم السمان جزء جديد من برنامجه الشهير كريزي تاكسي عبر قناة الحياة، وذلك بعد نجاح البرنامج فى المواسم الماضية، حيث يصور حاليًا إبراهيم حلقات البرنامج فى عدد من شوارع القاهرة والمحافظات المختلفة.
 

موسم رمضان رامز جلال Ramez never end The Nine Show شيخ الحارة حبر سري فيلا عائشة كريزي تاكسي

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