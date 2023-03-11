مسلسلات رمضان 2023.. أحمد سعد وهشام الجخ يقدمان الأغنية الدعائية لجعفر العمدة

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل جعفر العمدة الأغنية الدعائية للمسلسل والتى تحمل اسم أنا قادر، من غناء أحمد سعد واداء صوتي لهشام الجخ.



الأغنية من كلمات هشام الجخ وألحان أحمد سعد توزيع كوليكس بوي ورؤية فنية أندرو داوود والإخراج لمحمد سامي.



محمد رمضان ينتهى من تصوير جعفر العمدة

وانتهى الفنان محمد رمضان من تصوير جميع مشاهد مسلسله الجديد جعفر العمدة استعداد لعرضه فى موسم رمضان القادم.

ونشر المخرج محمد سامى صورا من كواليس مسلسل جعفر العمدة مع محمد رمضان والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.

وأعلن محمد سامى الانتهاء من تصوير المسلسل قائلا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام: فركش مسلسل جعفر العمدة، ربنا ما يقطعلنا عادة، ودايمًا الحمد لله بخلص تصوير قبل رمضان، إن شاء الله بوعد الجمهور بمسلسل يليق بثقتهم الغالية.

مسلسل جعفر العمدة

المسلسل بطولة النجوم، محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، وأحمد داش، وفريدة سيف النصر، وعدد آخر من الفنانين. نشر الفنان محمد رمضان، صورة من كواليس مسلسل “العمدة”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”. وظهر محمد رمضان برفقة الفنانة منة فضالي، وعلق على الصورة، كاتبًا: “جعفر ونرجس بعد فوز الأهلي على المريخ السوداني”.