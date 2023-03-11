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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دوافع عدائية|إيران تعلن اعتقال أكثر من 100 شخص لصلتهم بتسميم طلاب مدارس

صدى البلد

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، السبت، اعتقال أكثر من 100 شخص في عدة محافظات، بتهمة وجود صلة لهم بعمليات تسميم الطلاب في البلاد في الفترة الأخيرة.

وقال بيان للوزارة إن "الاعتقالات تمت في محافظات طهران وقم وزنجان وخوزستان وهمدان وفارس وجيلان وأذربيجان الغربية وأذربيجان الشرقية وكردستان وخراسان رضوي".

دوافع عدائية

وأضافت أنه بناء على "التحقيق الأولي"، تضمنت هذه القضية "الأذى أو المغامرة" وكذلك الأشخاص الذين لديهم "دوافع عدائية".

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي دعا الأسبوع الماضي، في أول رد فعل له، إلى "عقاب شديد" لمرتكبي عمليات التسميم هذه التي طالت مئات المدارس في إيران، وتسببت بإصابة الآلاف من الطلاب، أغلبهم من الفتيات.

وقال خامنئي: إذا أدين بعض الناس فلا عفو عنهم؛ ويجب على الجميع معرفة ذلك"، مضيفاً أن الجناة "يجب أن يعاقبوا ويجب أن تكون عقوبتهم عبرة".

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وفي الوقت نفسه، طلب 20 محاميًا إيرانيًا في رسالة إلى أربع سلطات دولية تشكيل لجنة مستقلة ومشتركة للتحقيق، واتخاذ إجراءات فورية بشأن عمليات التسمم المتسلسلة للطالبات في إيران.

وفي سياق متصل، سجل عدد من المدارس في محافظة خوزستان جنوب إيران إصابة 16 طالبًا بالتسمم في مدينة آبادان العربية جنوب إيران.

كما أعلن مهدي سعادتي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، السبت، أن "المعتقلين اعترفوا بأنه تم توجيههم من الخارج عبر الفضاء الإلكتروني بهدف إثارة الخوف بين طلاب المدارس"، بحسب قوله.

فيما اعتبر النائب كوتشيني نجاد تسميم الطلاب "مؤامرة" مشيرًا إلى أن "ضعف الأداء والمعلومات جعل القضايا معقدة"، وفقًا لتعبيره.

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