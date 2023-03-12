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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: إفلاس «وادي السيليكون» أحدث «أزمة عميقة» في صناعة التكنولوجيا

نتنياهو
نتنياهو

حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت من أن انهيار بنك وادي السيليكون، ثاني أكبر فشل مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة، أحدث أزمة عميقة في صناعة التكنولوجيا.

 وقال نتنياهو على وسائل التواصل الاجتماعي: “أتابع عن كثب سقوط بنك الاستثمار الأمريكي إس في بي الذي تسبب في أزمة عميقة في عالم التكنولوجيا الفائقة”.

 وأضاف نتنياهو، الموجود في روما في زيارة رسمية، إنه سيناقش مدى الأزمة مع وزيري المالية والاقتصاد ومحافظ البنك المركزي بمجرد عودته إلى اسرائيل.
 

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وأكد نتنياهو لشركات التكنولوجيا الإسرائيلية المصرفية مع بنك وادي السيليكون أن حكومته ستساعد الشركات الإسرائيلية المتضررة في التغلب على أزمة السيولة.

 وتسبب انهيار SVB في تموجات عبر صناعة التكنولوجيا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى ، بما في ذلك إسرائيل ، حيث يوجد لمقرض التكنولوجيا فروع.

 وأعلنت هيئة الرقابة المصرفية في كاليفورنيا يوم الجمعة أنها استحوذت على SVB ، مشيرة إلى عدم كفاية السيولة والإفلاس.
قال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم يوم السبت أن كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية يعملون مع المنظم 'لتحقيق الاستقرار في الوضع في أسرع وقت ممكن' لحماية الوظائف وسبل العيش.

إسرائيل البنك المركزي الولايات المتحدة ولاية كاليفورنيا المملكة المتحدة بنيامين نتنياهو محافظ البنك المركزى وسائل التواصل الإجتماعي

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