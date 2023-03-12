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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

أسنان تبتكر مسابقة بجامعة عين شمس.. وإدارة الكلية تهنئ المشاركين

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظمت كلية طب الأسنان جامعة عين شمس مسابقة بعنوان  "أسنان تبتكر "، وقد افتتحت الدكتورة أميره النجار منسق ومشرف نادي الابتكار وريادة الأعمال بطب أسنان عين شمس فعاليات عرض مشروعات الطلاب، بحضور كريم البطوطي وكيل كلية طب أسنان لشئون التعليم والطلاب و  محمد البحيري مدير مركز الإبداع وريادة الأعمال بجامعة عين شمس  و وئام محمود نائب مدير مركز الإبداع وريادة الأعمال ،  إسلام عدلي مدير الأنشطة الطلابية بمركز الأبداع ورياده الأعمال و  دينا صفوت مدرس بقسم العلاج التحفظي بالكلية، و ناصر رشاد رئيس قسم رعاية الشباب بالكلية.


وقد قامت إدارة كلية طب الأسنان جامعة عين شمس بتهنئة طلابها المشاركين في مسابقة أسنان تبتكر على ماقدموه وبذلوه من جهد ملحوظ، حيث فاز بالمركز الأول فريق " patient's app" .

 

وحقق فريق "drug reminder"  المركز الثاني .. اما المركز الثالث كان لفريق " بديل الصندوق الاسود".

الانشطة الطلابية جامعة عين شمس كلية طب الأسنان Jobs Education

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