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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق مسابقة جامعة أكسفورد من كلية الحقوق بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

انطلقت فعاليات التصفيات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لمسابقة (برايس) التابعة لجامعة أكسفورد في الفترة من 9 إلى 12 مارس وذلك من قاعة مجلس كلية الحقوق، تحت رعاية د.محمود المتيني رئيس الجامعة ،ود. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ود.محمد صافي عميد كلية الحقوق، ويعد هذا تطبيقا لاتفاقية التعاون التي أبرمتها جامعة عين شمس مع معهد بونافيرو بكلية الحقوق بجامعة أكسفورد العام الماضي والتي بموجبها أصبحت كلية الحقوق بجامعة عين شمس الشريك الإقليمي لجامعة أكسفورد في مجال المحاكمات الصورية.

شارك في الجلسة الافتتاحية التي ضمت كل الفرق المشاركة فريق التنظيم الدولي من جامعة أكسفورد، فضلا عن الفريق المنظم للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط والمكون من مشاركين سابقين في المسابقة من خريجي جامعة عين شمس، تطوعوا بالتواصل مع الفرق المشاركة والقضاة، وقاموا بإعداد الجداول عبر الشهور الثلاثة الأخيرة، فضلا عن متابعة الإعداد التقني للمسابقة خلال أيام المباريات.

وقد تكون فريق التنظيم من علا ناجى، و ندى جاد الله،  والدكتور أحمد خليفة مدير مكتب التعاون الدولي بكلية الحقوق، والمنسق الإقليمي للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط.

وتشهد تصفيات هذا العام منافسة كبيرة بين العديد من الجامعات من منطقة الشرق الأوسط من عدة دول من بينها مصر، لبنان، الأردن وتونس، ويشارك في تحكيم المسابقة أكثر من ثلاثين قاضي من الهند والمكسيك وبريطانيا ومصر ولبنان والأردن والعراق تونس وفلسطين. ويتأهل أربعة فرق من هذه المسابقة للمشاركة في المسابقة الدولية التي يتنافس فيها المتأهلون من كل فرق العالم في أكسفورد ببريطانيا في منتصف شهر أبريل.

وصرح الدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق، بأن استضافة الكلية لهذه المسابقة الدولية بالتعاون مع جامعة اكسفورد، ومن قبلها استضافة الكلية للمسابقة الوطنية للمحاكمة الصورية في مجال القانون الدولي الانساني في ديسمبر الماضي، تأتي في إطار خطة الكلية لكي تكون مركزا للنشاطات التي تهدف لتطوير التعليم القانوني في مصر وفي المنطقة العربية.

جامعة عين شمس الجامعات التعاون الدولي Jobs Education

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