عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق أولى فعاليات نادى المناظرات القانونية بحقوق عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

في إطار الأنشطة التي تقدمها اللجنة العلمية باتحاد طلاب حقوق عين شمس، أعلنت اللجنة العلمية يوم الخميس التاسع من مارس عن ميلاد نادي المناظرات القانونية بالكلية.

وذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  محمد صافي عميد الكلية.

 وأجريت مناظرة بمدرج عبد الأحد جمال الدين حول إلغاء عقوبة الإعدام،  بمشاركة عدد ثمان طلاب من طلاب الكلية.


ويأتي انطلاق هذا النادي لمساعدة الطلاب في اكتساب المهارات التي يحتاجونها في المرافعات القانونية والمناظرات العلمية، بما يتطلبه ذلك من قواعد بناء الادعاء وتفسيره وتعريفه وإقامة الحجج عليه بشكل علمي ودحض ما يثار حول الدعوى بشكل علمي منهجي، وكذا مهارات التحليل والاستنتاج المنطقي وبناء النتائج على المقدمات الصحيحة.


وقد افتتحت فعاليات اللقاء بكلمة من  الدكتور محمد الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، 

 

وكلمة من  الدكتور ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، رحبا فيهما بالحضور ، وذكرا فيها جانبا من دعم الكلية لشتى الأنشطة التي تفيد الطلاب وتثقل مهاراتهم العلمية والمهنية، ومن بينها مهارات المناظرة، لا سيما وأن نظام الترافع أمام المحاكم هو في حقيقته مناظرة بين طرفين لاثبات دعوى أو نفيها، أو لترجيح مدلول أو تفسير لنص قانوني على مدلول أو تفسير آخر.


ثم أجريت فعاليات المناظرة الأولى بالنادي عن إلغاء عقوبة الإعدام بين فريقين من أربعة طلاب لكل فريق: أحدهما مؤيد والآخر معارض، وبانتهاء المناظرة خلت لجنة التحكيم للمداولة وإعلان الفريق الفائز بأفضل مناظرة، واختتمت الفاعلية بتسليم شهادات التقدير والدروع للمشاركين في المناظرة.

جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس حقوق عين شمس الدراسات العليا Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النجوم دعموها.. البلوجر سارة محمد تفقد بصرها نهائيا

320 جنيها فرق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة

قرار عاجل من الأهلي ضد عقوبة كهربا

تعليق صادم من رضوى الشربيني على سجود عروس حسن شاكوش بحفل زفافها

الفراخ بـ71 والبانيه رخص 30 جنيهًا|مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن الحية الآن

خصم راتب شهر من كولر و 10% من لاعبي الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مواعيد المترو في رمضان وعيد الفطر.. تفاصيل

خصم 70%.. قيمة الوديعة الدولارية الجديدة لـ تويوتا CHR

ليس الشناوي .. فرج عامر يثير الجدل عن أفضل حارس في الدوري المصري

3 في 1.. ثلوج وأعاصير وفيضانات تضرب أمريكا اليوم

بعد انفصالها عن خطيبها.. نادين الراسي تثير الجدل مع شاب وسيم

الصين تعين جنرالًا خاضعًا لعقوبات أمريكية وزيرًا للدفاع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدت بصرها.. شاهد بكاء البلوجر سارة محمد يثير السوشيال ميديا

مستمرة في الانخفاض قبل رمضان.. تراجع أسعار الفراخ ومفاجأة في البانيه

تهم كل رجل.. روشتة هاني الناظر لعلاج مشكلة شائعة

تزوجت عرفيا وضبط حشيش في شقتها.. من هي البلوجر آية إيهاب؟| صور

فيديو

هزيمة مخزية.. ماذا قال خبراء الرياضة عن نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز؟

بسبب أهله.. طليقة جورج الراسي تحاول إنهاء حياتها على الهواء

تحذير صادم.. الباحث الهولندي يؤكد وقوع زلزال خلال مارس|فيديو

يا دوب طلعت معاه | تفاصيل مثيرة في التحرّش بطالبة إعدادي بالبحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ