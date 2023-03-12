انطلاق أولى فعاليات نادى المناظرات القانونية بحقوق عين شمس

في إطار الأنشطة التي تقدمها اللجنة العلمية باتحاد طلاب حقوق عين شمس، أعلنت اللجنة العلمية يوم الخميس التاسع من مارس عن ميلاد نادي المناظرات القانونية بالكلية.

وذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، محمد صافي عميد الكلية.

وأجريت مناظرة بمدرج عبد الأحد جمال الدين حول إلغاء عقوبة الإعدام، بمشاركة عدد ثمان طلاب من طلاب الكلية.



ويأتي انطلاق هذا النادي لمساعدة الطلاب في اكتساب المهارات التي يحتاجونها في المرافعات القانونية والمناظرات العلمية، بما يتطلبه ذلك من قواعد بناء الادعاء وتفسيره وتعريفه وإقامة الحجج عليه بشكل علمي ودحض ما يثار حول الدعوى بشكل علمي منهجي، وكذا مهارات التحليل والاستنتاج المنطقي وبناء النتائج على المقدمات الصحيحة.



وقد افتتحت فعاليات اللقاء بكلمة من الدكتور محمد الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،

وكلمة من الدكتور ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، رحبا فيهما بالحضور ، وذكرا فيها جانبا من دعم الكلية لشتى الأنشطة التي تفيد الطلاب وتثقل مهاراتهم العلمية والمهنية، ومن بينها مهارات المناظرة، لا سيما وأن نظام الترافع أمام المحاكم هو في حقيقته مناظرة بين طرفين لاثبات دعوى أو نفيها، أو لترجيح مدلول أو تفسير لنص قانوني على مدلول أو تفسير آخر.



ثم أجريت فعاليات المناظرة الأولى بالنادي عن إلغاء عقوبة الإعدام بين فريقين من أربعة طلاب لكل فريق: أحدهما مؤيد والآخر معارض، وبانتهاء المناظرة خلت لجنة التحكيم للمداولة وإعلان الفريق الفائز بأفضل مناظرة، واختتمت الفاعلية بتسليم شهادات التقدير والدروع للمشاركين في المناظرة.