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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ذهبية وفضية وبرونزية.. حصاد أبناء جامعة عين شمس ببطولة الكونغ فو والأرجوميتر

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تستمر مشاركة منتخبات جامعة عين شمس فى مختلف الرياضات بفعاليات بطولة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي ال٥٠  فى عدد من الألعاب الرياضية  تحت رعاية  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب 
كما تستمر منتخبات الجامعة في حصاد الميدليات والمراكز الأول حيث شارك أبناء الجامعة فى منافسات  لعبة "الكونغ فو" والتي أقيمت بجامعة القاهرة  على مدار يومين وفى  "الأساليب" حصل الطالب إبراهيم عمرو ابراهيم  على المركز الأول والميدالية الذهبية فى" اسلوب الجنوبى" كما حصلت الطالبة سارة صلاح محمد على المركز الأول والميدالية الذهبية فى" اسلوب التأيجي".

 

وحصل الطالب مروان محمد بدر الدين على المركز الأول والميدالية الذهبية فى "اسلوب الرمح" وأخيراً حصل الطالب هشام محمد يحيى على المركز الثاني والميدالية الفضية فى " اسلوب سيف طويل".

و ثانياً الساندا"حصلت الطالبة سهيله سليم علي، على المركز الأول والميدالية الذهبية فى ميزان 75 ك و حصلت الطالبة بسنت طارق محمد على المركز الثاني والميدالية الفضية فى ميزان 48 ك، وحصلت الطالبة كرستين مجدي عوض الله على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى ميزان 48ك.

 

كما شارك أبناء الجامعة فى لعبة "الارجوميتر" والتى أقيمت في الجامعة الأمريكية وحصلت الطالبة رنا ناصر محمود  على  حصلت الطالبة رنا ناصر محمود  على المركز الثالث والميدالية البرونزية البرونزيه سباق 1000م.


 و ذلك تحت إشراف  أ.د تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة  للأنشطة الطلابية لشئون التعليم و الطلاب وأ.ريهام محمد العطيفي القائم بتسيير  أعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب و أ.محمد شرقاوي القائم بعمل مدير عام رعاية الشباب و أ. محمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي وإشراف أ. فاطمة خليفه.

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