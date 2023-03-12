صحف الإمارات| «الصحة العالمية» تتحدث عن منشأ كورونا.. ودعم صيني ثابت للقضية الفلسطينية

الجيش الأوكراني: هجوم باخموت المضاد ليس بعيداً

أوكرانيا وروسيا تعلنان عن خسائر كبيرة في باخموت

ألمانيا.. إلغاء 351 رحلة جوية خلال 24 ساعة

قتيلان وتصدّع سد جراء عاصفة بكاليفورنيا

كوريا الجنوبية.. إخماد حريق هائل بعد 21 ساعة ومقتل رجل إطفاء

الإمارات تشهد الأسبوع المقبل اضطرابات جوية ربيعية مع دخول "موسم السرايات"

تناولت صحف الإمارات اليوم عددًا من الموضوعات المتفرقة، التي تناولت فيها مستجدات محلية ودولية.

قالت صحيفة الخليج، أكد المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط تشاي جيون موقف بلاده الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وحماية حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، فيما تجددت التظاهرات الحاشدة في عدة مناطق بإسرائيل، مساء أمس السبت، ضد حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك للأسبوع العاشر على التوالي.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن المسؤول الصيني شدد خلال لقائه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في رام الله، أمس السبت، على رفض الصين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يقوّض إقامة الدولة المتصلة جغرافياً، ورفضها أيضاً أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع القائم القانوني والتاريخي في القدس.



وأشار إلى عمق العلاقة التاريخية بين البلدين، ودعم بلاده لفلسطين في المحافل الدولية، موضحاً أن الصين ستواصل تقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي، وإقامة المشاريع التنموية بهدف تحسين المستوى المعيشي للشعب الفلسطيني.

وذكرت الصحيفة، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن معرفة منشأ كوفيد-19 هو واجب أخلاقي ويجب التقصي عن كل الفرضيات.

وتعد تلك أقوى تصريحات يدلي بها جيبريسوس فيما يتعلق باستمرار التزام المنظمة بالتوصل لكيفية ظهور الفيروس.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال تقدير إحدى الوكالات الأمريكية أن الجائحة انتشرت على الأرجح نتيجة تسرب غير مقصود من مختبر صيني ما يزيد الضغط على منظمة الصحة العالمية لتقديم إجابات، وتنفي بكين صحة ذلك التقدير.

وقال جيبريسوس في تغريدة على تويتر في وقت متأخر من مساء السبت «فهم منشأ كوفيد-19 والتقصي عن كل الفرضيات يظل ضرورة علمية لمساعدتنا على منع حدوث أي تفش في المستقبل وواجباً أخلاقياً من أجل الملايين الذين ماتوا وأولئك الذين يعيشون بيننا ويعانون آثاراً جانبية طويلة الأمد بعد الإصابة به».

جاءت تصريحاته بمناسبة مرور ثلاث سنوات على إطلاق منظمة الصحة العالمية وصف «الجائحة» لأول مرة على تفشي المرض عالمياً.

وذكرت الصحيفة، تواصل القوات الأوكرانية الأحد الدفاع عن باخموت بهدف «كسب الوقت»، قبل أن تشن هجوماً مضاداً في مواجهة تقدم القوات الروسية في هذه المدينة الواقعة في شرقي أوكرانيا وتحاول موسكو منذ الصيف الاستيلاء عليها على الرغم من خسائر فادحة.

صرح قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي أن «الأبطال الحقيقيين هم المدافعون الذين تقع الجبهة الشرقية على عاتقهم».

ونقلت الخدمة الصحفية للجيش الأوكراني عن سيسركي قوله: «يجب كسب الوقت لتجميع احتياطي وشن هجوم مضاد وهو ليس بعيداً».

ذكرت صحيفة الإتحاد، أفادت أنباء صادرة عن أوكرانيا وروسيا، بمقتل المئات من قوات الجانب الآخر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في باخموت، في حين تتصدى كييف لهجمات متواصلة، وبات نهر صغير يمر وسط المدينة يمثل خط المواجهة الجديد.

قال سيرهي شيريفاتي المتحدث باسم القوات الأوكرانية في شرق البلاد إن 221 من القوات الموالية لموسكو قتلوا وأصيب أكثر من 300 في باخموت.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن ما يصل إلى 210 جنود أوكرانيين قتلوا في الجزء الذي يمثل خط المواجهة الأوسع نطاقا في دونيتسك.

قالت صحيفة الإتحاد، من المتوقع أن تُلغى 351 رحلة جوية مقررة، غداً الاثنين، في أربعة مطارات ألمانية، بسبب إضراب عن العمل لمدة 24 ساعة للموظفين المسؤولين عن أمن الطيران، حسبما أعلنت نقابة العاملين في الخدمات الألمانية "فيردي".

وقالت النقابة التي أطلقت الدعوة لدعم مطالب زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، "يجب توقّع فترات انتظار أطول وإلغاء رحلات".

وذكرت الصحيفة، ضربت عاصفة قوية أخرى ولاية كاليفورنيا ليل السبت، ما أجبر الآلاف على مغادرة منازلهم وأسفر عن مقتل شخصين على الأقل إضافة إلى تصدّع سد في مقاطعة مونتيري الساحلية.

وقال المسؤول في مقاطعة مونتيري لويس أليو، عبر تويتر "كنا نأمل في تجنب هذا الموقف لكن السيناريو الأسوأ وقع مع فيضان نهر باجارو وتصدع السد في منتصف الليل تقريبا".

وأكد سكان أن مسؤولي الإطفاء المحليين طلبوا منهم في منتصف الليل إخلاء منازلهم.

من جانبها، قالت صحيفة البيان الإماراتية، أعلنت السلطات الكورية إخماد الحريق الهائل في حديقة ماونت جيري الوطنية في جنوب كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، بعد 21 ساعة من اندلاعه، وأسفر عن حرق أكثر من 900 ألف هكتار من الغابات.

وذكرت خدمة الغابات الكورية، أن رجل إطفاء لقي حتفه أثناء محاولات إطفاء الحريق الذي اندلع في مقاطعة هادونج الجبلية، على بعد 286 كيلومتراً جنوب العاصمة سول، أمس السبت.

صرح نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، أمس السبت، بأن "التاريخ سيحاسب (الرئيس الأمريكي السابق) دونالد ترامب" على دوره في الهجوم على مبنى الكونجرس في السادس من يناير 2021، موجهاً بذلك أحد أشد الانتقادات حتى الآن لترامب.

وكان بنس في مبنى الكونجرس (الكابيتول) عندما اقتحم الآلاف من أنصار ترامب المبنى في محاولة لمنع الكونجرس من التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والتي خسرها ترامب أمام جو بايدن.

ونظراً لأن نائب الرئيس يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس مجلس الشيوخ فقد كان بنس يترأس مهمة التصديق على أصوات المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس ونائبه.

أخيرًا، أوردت البيان، قال إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إن دولة الإمارات وعموم الجزيرة العربية تشهد هذا الأسبوع اضطرابات جوية تعرف بـ "سبق السرايات"، حيث تتشكل خلال هذه الفترة الاضطرابات الجوية الربيعية على الجزيرة العربية نتيجة مرور منخفض جوي، ووجود مرتفع جوي حول المنطقة، وتتلاقى الكتل الهوائية الدافئة والرطبة القادمة من جهة جنوب غرب الجزيرة العربية ناحية وسط أفريقيا مع الكتل الهوائية الباردة القادمة من شمال غرب الجزيرة العربية ناحية شمال وسط آسيا، إضافة إلى الفروقات الحرارية العالية بين المناطق أو بين السطح والهواء في طبقات الجو العليا خلال هذه الفترة.

وأكد الجروان أن هذه الفترة تعتبر من الفترات المناخية التي تتكون فيها المنخفضات الجوية سريعة التشكل، ذات الحركة السريعة المصحوبة برياح نشيطة.

بينما السمة العامة لأجواء هذه الفترة هي الدفء نهارا و ارتفاع درجات الحرارة العليا لتصل الى 35 م أحيانا، مع أجواء ليلية معتدلة إلى مائلة للبرودة درجات الحرارة الدنيا دون 20م.

وأوضح الجروان أن "السرايات" قد تتقدم عن ذلك بفترة لا تزيد عن أسبوعين من موعدها.