عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرقة فيلا النجم العالمي محمد صلاح بالتجمع الأول

محمد صلاح
محمد صلاح

يكثف رجال مباحث القاهرة جهودهم لسرعة كشف غموض بلاغ بتعرض فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح بالتجمع الأول لواقعة سرقة.

تلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغاً بتعرض فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح لسرقة ملابس وكوتشيات ثمينة من داخلها بدائرة القسم .

محمد صلاح 

علي الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات  واقعة سرقة فيلا محمد صلاح وضبط مرتكبيه .

سرقة فيلا محمد صلاح بالتجمع الأول وفريق بحث لكشف ملابسات الحادث

محمد صلاح يهدر ركلة جزاء تعادل ليفربول أمام بورنموث

تفاصيل سرقة فيلا محمد صلاح 

فقد انتقل رجال المباحث الي مكان البلاغ وجارٍ استجواب الشهود وفحص كاميرات المراقبة لتحديد هويه المتهمين .

محمد صلاح 
محمد صلاح سرقة مباحث القاهرة التجمع الاول سرقة اموال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد خماسية صن داونز.. الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بـ 4 قرارات

لما أبوها يخرج بتكلمني.. بحبها وبتحبني وكل حاجة حصلت بمزاجها.. جريمة بالصف

320 جنيها فرق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مصدومة.. إعلامية شهيرة تكشف المستور في أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

النجوم دعموها.. البلوجر سارة محمد تفقد بصرها نهائيا

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

قرار عاجل من الأهلي ضد عقوبة كهربا

أخبار تهمك.. مفاجأة بأسعار الذهب والدولار.. وتفاصيل حالة الطقس اليوم

موضوعات متعلقة

مقتل شخص وإصابة آخر بسبب معاكسة فتاة في الزاوية الحمراء

ضبط أجنبي بالقاهرة لإتجاره غير المشروع فى العملة

ضبط 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في القاهرة

ضبط مصنع بالقاهرة بدون ترخيص يعيد بيع فلاتر سيارات منتهية الصلاحية

أمن القاهرة يعلن فوز 1558 شخصًا بقرعة الحج 2023 .. تفاصيل

ضبط أجنبي بالقاهرة لإتجاره في النقد الأجنبى

سقوط مصاب.. معركة بالسلاح داخل مدرسة في الشروق بسبب معاكسة طالبة

أمن القاهرة يعيد طفلا متغيبا من ذوي الهمم لأهليته سالما

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الأحد 12 مارس 2023

حكم تجهيز شنط رمضان من زكاة المال

قلب ولدي عليا حجر.. تفاصيل تمزيق شاب لجسد والدته في سوهاج

لتوفير العملة الصعبة.. زيادة حافز توريد القمح المحلي إلى 1250 جنيها للإردب

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

طارق السيد يعلن سرقة فيلا محمد صلاح في التجمع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للقيلولة.. 3 فوائد لن تتوقعها

تصميم جريء.. عبير صبري تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

بيخون بمزاجه.. رضوى الشربيني: مافيش ست خطافة رجالة |فيديو

بالأحمر الجريء.. يسرا تستعرض جمالها بصور جديدة | شاهد

فيديو

72 ساعة فقط.. الباحث الهولندي يستشهد بتحركات الكواكب على الزلزال المدمر

سعر الذهب اليوم الأحد في الأسواق والدولار بالبنوك

هجمة شتوية.. الأرصاد تحذر من رياح وبرودة وأمطار

متجوزة عرفي وفي شقتها 860 طربة حشيش.. من هي البلوجر آية إيهاب؟«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ