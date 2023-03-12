سرقة فيلا النجم العالمي محمد صلاح بالتجمع الأول

يكثف رجال مباحث القاهرة جهودهم لسرعة كشف غموض بلاغ بتعرض فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح بالتجمع الأول لواقعة سرقة.
تلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغاً بتعرض فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح لسرقة ملابس وكوتشيات ثمينة من داخلها بدائرة القسم .
علي الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات واقعة سرقة فيلا محمد صلاح وضبط مرتكبيه .
تفاصيل سرقة فيلا محمد صلاح
فقد انتقل رجال المباحث الي مكان البلاغ وجارٍ استجواب الشهود وفحص كاميرات المراقبة لتحديد هويه المتهمين .