محمد صلاح يهدر ركلة جزاء تعادل ليفربول أمام بورنموث

أهدر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أول ضربة جزاء لصالح الريدز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك أمام بورنموث بالمباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة رقم 27 من البريميرليج.

وحصل محمد صلاح على ركلة جزاء أمام بورنموث في الدقيقة 68 كادت أن تمنح فريقه هدف التعادل.

وتشير نتيجة اللقاء إلى تقدم فريق بورنموث على ضيفه ليفربول في بنتيجة 1-0، بهدف عن طريق فيليب بيلينج بمساعدة زميله دانجو واتارا في أسفل وسط المرمى، عند الدقيقة 27 من عمر الشوط.

وكان ليفربول يسعى لقلب النتيجة في الشوط الثاني، ومواصلة انتفاضته الأخيرة في الدوري الإنجليزي بتحقيق الفوز الثالث على التوالي أمام بورنموث، وتعزيز فرصه في إنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.