لتدعيم الشبكة الكهربية بالمحافظة.. إنشاء محطة محولات المنيا بتكلفة 660 مليون جنيه

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدا مع شركة السويدي اليكتريك T&D لإنشاء محطــة محــولات المنــيا ما قوســة جهــد 66/220/ 11ك . ف سعة(2*175+2*40) م.ف.ا من النوع المعزول بالغاز GIS لمهما ت بنظام "تسليم مفتاح".

يهدف المشروع إلى تدعيم الشبكة الكهربية بمحافظة المنيا وتلبية الاحتياجات المستقبلية من الأحمال الخاصة بالمشروعات القومية والاستراتيجية بمحافظة المنيا.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 660 مليون جنيه مصرى ويتم التمويل المكون الأجنبي من قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمكون المحلي للعقد تمويلاً من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 25 شهرا من تاريخ توقيع العقد علي مرحلتين (جهد 66ك.ف مرحلة اولي&جهد 220ك.ف مرحلة ثانية).