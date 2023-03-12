ضمن حملة ترشيد استهلاك المياه لليوم الثاني.. أنشطة توعوية وتفاعلية للأطفال بالمنيا

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه من خلال تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنيا، والمعنية بالحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، مما يؤثر إيجابيا في تعظيم الاستفادة من ترسيخ ثقافة التوعية المائية لدى المواطنين.

وأشار المهندس رجب السعيد جبر رئيس الشركة ، إلى انطلاق فعاليات توعوية للأطفال بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، بمشاركة فرق من أطفال قرية أبو فليو.

مؤكدا أن الأنشطة التوعوية خلال اليوم الثاني للحملة تشمل تنفيذ قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرية، وتنفيذ ندوة للتوعية المائية بمركز الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ووعظ الأزهر وبمشاركة فريق المتطوعين بالقرية.