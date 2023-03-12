صحة النواب تثمن تطوير وتحديث جامعة القاهرة لصروحها الطبية

أشاد الدكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان بعمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات جامعة القاهرة، في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية والنهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

ووجه "سليم"، فى بيان له أصدره اليوم، التحية والتقدير للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة على ما تم من تحديث وتطوير بمستشفيات المعهد القومي للأورام، سواء في المستشفى الجنوبي للمعهد أو المبنى الرئيسى والتطوير الذي تشهده مستشفى الثدي بالتجمع الأول لزيادة طاقتها الاستيعابية 100%، بالإضافة إلى إنشاء المعهد القومي للأورام الجديد 500 500 والذي يتكون من مستشفى تعليمي متخصص ومتكامل لعلاج جميع أنواع الأورام وجميع الأعمار، وتم قطع شوط كبير فيه ليتم افتتاح المرحلة الأولى منه قريبًا.

وأشاد الدكتور محمد سليم بتأكيد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي بأن المعهد القومي للأورام يعد أكبر مركز علمي في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا متخصص في علاج مرضى السرطان، ويعد قبلة لمرضى الأورام بمختلف أنواعها نظرا لما يضمه من قامات علمية متخصصة وإمكانيات على أعلى مستوى، ساهمت عبر الأجيال في وضع سياسة ناجحة وشديدة الفعالية في علاج ومكافحة السرطان، واستطاعت أن تبني للمعهد سمعته المميزة ومكانته المرموقة وريادته العربية، داعيا مؤسسات المجتمع المدني والأفراد لدعم جهود المعهد ليواصل تقديم خدماته لكل الشرائح المجتمعية.



كما أشاد الدكتور محمد سليم بتأكيد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بأن العمل في المستشفى الجنوبي بدأ منذ عام 2018 وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، وبلغت التكلفة الإجمالية للمستشفى حوالي 536 مليون جنيه، ليزيد المستشفى من الطاقة الاستيعابية للمعهد بنسبة 50% مما يمثل نقلة كبيرة في الطاقة الاستيعابية وأن المستشفى الجنوبي لمعهد الأورام يشتمل على 132 سريرا و 100 كرسي للعلاج الكيميائي والموجه، مقسمة إلى 66 كرسيا كبار تستقبل متوسط 200 مريض يوميا، و 34 كرسيا للأطفال تستقبل يوميا من 80 إلی 120 طفلا، لافتًا إلى أنه تم إنشاء 6 غرف عمليات حديثة ومتكاملة، ووحدات الرعاية المركزة تشمل ١٨ سريرا للرعاية المركزة وتضم 9 غرف خاصة بالكبار والأطفال، و 9 غرف رعاية جراحية بالإضافة إلى غرفتين للغسيل الكلوي وغرفتين للعزل، وبدأ العمل بها بالفعل، بالإضافة إلى الخدمات المعاونة مثل محطة الكهرباء الرئيسية، ومحطة الغازات، والتكييف المركزي، والتعقيم المركزي، والمطعم.

وكان الدكتور محمد الخشت قد استعرض مراحل تطوير المستشفى الجنوبي للمعهد، والذي يتكون من 16 طابقا، بمساحة إجمالية 16000 مترا وارتفاع 44 مترا، حيث تضم الأدوار من الثالث إلى الثامن غرف الإقامة وبها 132 سريرًا كاملة التجهيزات الطبية، ويضم الدور التاسع والعاشر قسم العناية المركزة وبه 18 من الأسرة المجهزة بالكامل بالإضافة إلى غرفتي عزل وغرفتي غسيل كلوي، وكاميرا ثابتة لمتابعة حالة المريض، وغرف التعقيم، وغرف الكهرباء الفرعية، فيما يضم الدور الحادي عشر قسم العمليات وبه 6 غرف عمليات مجهزة بالكامل، ويضم الدور الثاني عشر غرف الأطباء، كما يضم المستشفى الجنوبي عددا من المعامل منها معمل الميكروبيولوجي، ومعمل الكيمياء، و Pre PCR و Meluclar Lab، بالإضافة إلى قسم الأشعة المقطعية والسونار، وقسم إعطاء الكيماوي للكبار والأطفال بإجمالي 100 وحدة كرسي مجهز بالكامل، ويضم المبنى محطة كهرباء رئيسة بقدرة 3.2 ميجا وات فولت أمبير بعدد 3 محولات كهرباء بسعة 2 ميجا فولت أمبير للمحول الواحد، ولوحة BMS للتحكم في كامل أنظمة المبنى، إلى جانب أعمال التهوية والتكييف المركزي بسعة 680 طن تبريد تعمل بعدد 3 ماكينات شيلر سعة الواحد 340 طن تبريد منهم ماكينة احتياطية، ومولد بقدر 1500 KVA ملحق بخزان سعة 8000 لتر أساسي وخزان احتياطي 1000 لتر، ومحطة تغذية غازات المبنى أكسجين وهواء، وغرفة غلايات تضم غلايتين قدرة كل منهما 400 كيلو وات صممت لتوفير المياه الساخنة لكامل المبنى، وعدد 4 مبدل حراري سعة كل مبدل 2000 لتر، وغرفة طلمبات مكافحة الحريق وتتألف من طلمبة كهربائية وطلمبة ديزيل وطلمبة جوكي.

وكان الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قد افتتحا المستشفى الجنوبي للمعهد القومي للأورام، وذلك ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات جامعة القاهرة، في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية والنهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.