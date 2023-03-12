محافظ الدقهلية: البناء المخالف والتعديات يمثلان إهدارا للثروة القومية

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع "مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن المنصورة وحي غرب المنصورة وطلخا والسنبلاوين ودكرنس والمنزلة وميت غمر لازالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف

ففي مركز ومدينة المنصورة قال اللواء سمير صدقي رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة إزالة عدد من الاعمدة الخرسانية وجدار زائد عن حدود 25 ٪خدمات خاصه باحد العقارات بشارع 3حوض إبن زيد وتمت الازاله علي نفقة المواطن وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

وفى نطاق حي غرب المنصورة قال محمد أمين رئيس الحى انه تم تنفيذ حملة على كافة المبانى الكائنة بنطاق الحى لبيان المخالف منها ، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ اجراءات سابقة بشأنها حيث تمكنت الحملة من أيقاف الأعمال وازالة أعمدة والشدة الخشبيه لدور ثالث عشر علوى لعقار مخالف بمنطقة شارع الجمهورية وذلك لمخالفة قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة،كما تم متابعة ازالة وفك شدة خشبية لدور ثالث عشر علوى لعقار مخالف بمنطقة شارع الجمهورية وذلك لمخالفة قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة..

وفي مركز ومدينة طلخا قالت رحاب المزين رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال ايقاف الاعمال وازالة فك الشدة الخشبية لسقف الدور الثالث العلوى بقرية كفر الاصالى التابعه للوحدة المحليه بقرية دميرة على مساحة 120 متر مربع وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تم ايقاف الاعمال وفك الشدة الخشبية وازالة بلاطة السقف للدور الثالث العلوى بقرية بطره على مساحة 120 متر مربع وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين..

وفي مركز ومدينة السنبلاوين قال المحاسب احمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ إزالة فوريه في المهد بنطاق الوحده القروية بكفر الروك وذلك بتطوير حالة تعدى على الأرض الزراعيه وذلك بعمل سقف بالصاج المجلفن لهنجر على مساحة 48 متر مربع بطول 8متر وعرض 6متر وقد تم رصد المخالفة بوحدة المتغيرات المكانية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة و إزالتها على نفقة المخالف، كما تم متابعة اعمال فك شده خشبيه لصب سقف الدور الثالث علوى لأحد المواطنين بقرية الحصاينه داخل الحيز العمراني مساحة 88 متر مربع مخالفا بذلك القانون ١١٩لسنة ٢٠٠٨ ولائحتة التنفيذية دون الحصول على الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفه وتمت الازاله على نفقة المخالف، كما تم متابعة ازالة لمخالفة قام بها احد المواطنين بقرية طهواى قام بعمل بروز بطول 10متر وعرض متر بالدور الاول العلوى على شارع 4 متر مخالفا بذلك شروط الترخيص وأحكام القانون رقم ١١٩لسنة٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتمت فك البروز بالكامل وإزالة المخالفة على نفقة المخالف.

كما تم تنفيذ إزاله فوريه لسقف خشبي لعدد (10)مقابر بعزبه ابو لبن التابعه لقريه طماي الزهايره التابعه للوحده القرويه بميت غريطه على مساحه 35 متر مربع وذلك لمخالفتهم البناء بدون تصريح ،كما تم متابعة تنفيذ إزالة فوريه في المهد لعدد ثلاث مقابر (3)مقبره ازاله فوريه لتعديهم على الأرض الزراعيه بدوره تسعه التابعه للإصلاح الزراعي وتمت الازاله الفوريه على نفقه المواطن الخاصه على مساحه (20) متر مربع وتمت الازاله على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات..

وفي مركز ومدينة دكرنس قالت الدكتوره آمال بركات رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ ازالة فك شده خشبيه مخالفه بالدور الثالث العلوى بقريه ديمشلت وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاََ للقانون..

وفي مركز ومدينة المنزلة قال المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة وفك شده خشبية لسقف مخالف للدور الثالث علوي بمدينة المنزلة على مساحة 100 متر مربع وتم ازاله المخالفه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة بمشاركة قوة من شرطة المنزلة..

وفي مركز ومدينة ميت غمر قال اللواء وجدى الجرواني رئيس المركز والمدينه ميت غمر انه بناءا على اخطار التعدى الوارد من الجمعية الزراعية بالحاكمية بشأن حالتين تعدى عبارة عن حظيرة مواشى من الطوب الابيض والاسمنت وسقف من الخشب نطاق الوحدة المحلية بميت يعيش تم إخلاء المبانى من المواشى وازالة التعديات المذكورة بمشاركة قوة من مركز شرطة ميت غمر والجمعية الزراعية وتم تنفيذ الازالة وعمل محضر انضمامى بالإزالة وتم تسليم الموقع ارض للجمعية الزراعية للمتابعة بتلك الحالتين لعدم التعدي مرة اخري وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات.

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