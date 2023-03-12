نفس قماشة الشنطة.. درة تثير الجدل بإطلالة غير تقليدية| شاهد

شاركت الفنانة درة، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت درة، مرتديه جاكيت أنيق وبسيط من ماركه gucci ليكشف عن جمالها ورشاقتها، ونسقت معه بنطال جينز ليتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت درة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه بألوان ناعمة وهادئة تبرز جمال انوثتها.

كمت اختارت درة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور درة