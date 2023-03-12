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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مطلعش تسمم|القصة الكاملة لإغماء 19 طالبة بشكل مفاجئ داخل مدرسة في اسيوط

محافظ اسيوط يطمئن
محافظ اسيوط يطمئن على الطالبات المصابات اليوم

حالة من الجدل اثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الاخيرة ، بعد انتشار خبر عن إصابة 19 طالبة بمدرسة أسيوط الثانوية الفنية بنات بـ إغماء مفاجئ دون معرفة أسبابه وتم نقلهن إلى المستشفى .

ومن جانبه تواصل موقع صدى البلد مع مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، للوقوف على القصة الكاملة لـ  إصابة 19 طالبة بمدرسة أسيوط الثانوية الفنية بنات بإغماء مفاجئ دون معرفة أسبابه وتم نقلهن إلى المستشفى .

حيث أكد مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أنه قد تم نقل 19 طالبة من مدرسة أسيوط الفنية الثانوية بنات إلى مستشفى المبرة في محافظة اسيوط اليوم الاحد بعد اصابتهم بحالات اغماء.

سبب اغماء الطالبات 

أكد المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن سبب اعياء الطالبات مازال غير معروف حتى هذه اللحظة، ولكن  بتوقيع الكشف على الطالبات وجد أن جميع العلامات الحيوية لديهن طبيعية ، لافتاً إلى أن جميع الحالات مستقرة ولا توجد أي علامات للتسمم الغذائي

وأضاف المصدر :  أنه بمناظرة الحالات بواسطة اطباء الباطنة في مستشفى المبرة في اسيوط ، وطبيبة الطب الشرعي والسموم تبين خلو جميع الحالات من اي علامات تسمم غذائي ، حيث أن جميع الحالات في كامل الوعي والنبض والضغط سليم ولا يوجد اسهال او قئ ومعدل التنفس طبيعي ودرجة الحرارة طبيعية وتم خروج جميع الحالات 

 

محافظ أسيوط يتحرك

من جانبه .. حرص اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على التوجه إلى مقر مستشفى المبرة للتأمين الصحي للاطمئنان على حالة طالبات مدرسة الثانوية الفنية بنات بحى شرق، بعد احساسهن بإعياء مفاجئ خلال اليوم الدراسي.

وخلال زيارته .. اطمأن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على توافر الرعاية الطبية لهن واجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة للتأكد من سلامتهن 

وتبادل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الحديث مع الطالبات المصابات وأولياء أمورهن بخصوص الواقعة ، وتابع حالة الطالبات حتى خروجهن من المستشفى بصحبة أولياء أمورهن.

أسماء الطالبات المصابات 

كان قد تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط ، إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط ، يؤكد على ورود بلاغ من النجدة بوجود حالات إغماء بين طالبات مدرسة أسيوط الفنية الثانوية بنات


وعلى الفور ، إنتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وتبين إصابة كلا من " تسنيم. م. م" و " أسماء. ع. م" و " أية. ر. م" و " داليا. م. ح" و " دميانة. ع. م" و " سيمون. س. م" و " دميانة. م. ح" و " آمنة. م. أ" و " وصال. ح. م" و " أسماء. ن. ع" و " مادونا. ب. و" و " أوان. ب. ع" و " كريمة. ع. س" و "عزه. ع. م"، 

وتم نقل الطالبات إلى مستشفى المبرة للتأمين الصحي لإجراء الإسعافات الأولية ومعرفة سبب الإصابة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

أسيوط إغماء التربية والتعليم التعليم Jobs Education

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