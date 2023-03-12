انعقاد مجلس الحديث الثامن بمسجد الإمام الحسين

واصلت وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقد مجالسهما العلمية، وعُقد مجلس الحديث الثامن اليوم الأحد عقب صلاة العصر لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر،.

كان بحضور خمسة من كبار العلماء وهم: أ.د أحمد معبد عضو هيئة كبار العلماء، أ.د صبحي عبدالفتاح السيد ربيع أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، أ.د محمد نصر دسوقي اللبان أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، أ.د.م أسامة إبراهيم محمد السيد أستاذ الحديث وعلومه المساعد بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، وبحضور الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب, ونخبة من الإعلاميين والإذاعيين المشاركين في دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية.

و بدأت القراءة من أول باب: "فضل صلاة القائم على صلاة القاعد" إلى نهاية باب: "وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة" من كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، وقد شهد مجلس الحديث حضورًا مميزًا للأئمة والواعظات والطلاب وغيرهم.

وعقب انتهاء المجلس نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية جولة تثقيفية للسادة الإعلاميين والإذاعيين المشاركين في دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الثالثة بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، وقد أبدى المشاركون إعجابهم بالعمارة الإسلامية والتجديدات التي تمت بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بما يعكس اهتمام الدولة المصرية ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى وخاصة مساجد آل البيت.

كما زار الإعلاميون والإذاعيون المشاركون في دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الثالثة الجامع الأزهر وتعرفوا على تاريخ المسجد وعمارته.