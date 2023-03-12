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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة .. روسيا تفضح أكاذيب أوكرانيا بشأن مفاوضات السلام

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بشأن موقف موسكو من المفاوضات مع كييف.

واستذكرت زاخاروفا، تصريحات كوليبا لوسائل إعلام إيطالية، حيث قال إنه “متفقًا على أن هناك دائمًا مجالًا للمفاوضات، لكنه لا يرى أي رغبة في ذلك من جانب روسيا”.

وقالت زاخاروفا: “كذبة كبيرة، بالنظر إلى أن النظام الذي يمثله وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، هو الذي حظر هذه المفاوضات نفسها مع روسيا على المستوى التشريعي”.

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وفي وقت سابق، قال ممثل رسمي عن وزارة الخارجية الروسية، إن  أوكرانيا، بتوجيه من السلطات الأمريكية، أوقفت المفاوضات مع روسيا.

وفي أكتوبر العام الماضي، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن كييف رفضت التفاوض، لكن موسكو ستكون  منفتحة  على الحوار إذا "نضج" النظام الأوكراني.

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