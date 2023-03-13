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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في أول تعليق بعد انتخابه.. بيان عاجل من الرئيس الصيني بشأن تايوان

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الإثنين، إنه يجب إن تنفذ الصين استراتيجية تجديد من خلال العلوم والتعليم، لافتا إلى أنه يجب بذل الجهود من أجل ترقية الاقتصاد وتوسيعه بشكل مناسب وزيادة القدرات العلمية والتكنولوجية لبلادنا.

وأضاف الرئيس الصيني، خلال حديثه، أن بكين حريصة على تعزيز وتحديث الدفاع الوطني العسكري، مشيرا إلى أنه يجب علينا تحسين التنسيق الأمني وتنفيذ مفهوم الأمن الوطني الشامل.

وتابع: "كما يجب أن نعزز مبادئ "دولة واحدة ونظامان وإعادة التوحيد السلمي، مشددا في ذلك الأمر على ضرورة معارضة قوات الاستقلال التابعة لـ تايوان.

وقال الرئيس الصيني: "نعارض بحزم تدخل القوى الخارجية والساعية إلى انقسام تايوان".

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الصين تشكل حكومة جديدة برئاسة لي تشيانج

وعلى جانب آخر، أعلن البرلمان الصيني الأحد، عن تشكيله الجديد لمجلس الوزراء الصيني، واحتفظت الصين بالعديد من كبار المسئولين الاقتصادين، وتطلع بكين إلى تعزيز ثقة المستثمرين والانتعاش في البلاد.

 

وصدق المشرعون في جلسة البرلمان، على قرار تعيين نواب رئيس مجلس الدولة والمستشارين والوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والمراجع العام للحسابات، والأمين العام لمجلس الدولة ، بناء على ترشيح رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، في الاجتماع العام الخامس للدورة الاولى للمجلس الوطني الرابع عشر، ووقع أمراً بتعيينهم الرئيس الصيني شي جين بينج، بحسب وكالة شينخوا الصينية للأنباء.

 

ووافق المشرعون في الاجتماع على انتخاب رؤساء ونواب الرئيس وأعضاء 8 لجان خاصة للمجلس الوطنى الـ14 لنواب الشعب الصينى.

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