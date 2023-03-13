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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ممثلة ومخرجة مصرية تحصل على منحة لدراسة أفلام الخيال العلمي بنيويورك

الممثلة شذى محرم
الممثلة شذى محرم

استقبل برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " اتصالا هاتفيا من الممثلة والمخرجة المصرية الحاصلة على منحة فنية من نيويورك لدراسة أفلام الخيال العلمي " شذى محرم " .

وأوضحت الممثلة " شذى محرم " ، أن رحلة حصولها على المنحة الفنية من نيو يورك كانت طويلة ، وبدأت من تمثيلها في أكثر من فيلم تم عرضه في مؤتمرات دولية ، ومنهم فيلم " لا أحد هناك " ، وتم اختيارها كأحد أهم المواهب في مهرجان برلين الدولي من ضمن 200 موهبة .

ولفتت " شذى محرم " ، إلى أن هناك تقنيات في التمثيل متحمسة لتعلمها ومنها أفلام الخيال العلمي ، والتي لا توجد سوى في " نيويورك " .

 

نيويورك توك شو شذى محرم أفلام الخيال العلمي

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