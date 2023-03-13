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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هشم رأس أبيه وتركه يتعفن .. جريمة الابن العاق في المرج

جثة
جثة

تباشر نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، التحقيقات في واقعة قيام شاب بالتخلص من والده بتهشيم رأسه بآلة حادة بمنطقة المرج.

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وكلفت النيابة أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكلفت النيابة بتحري الواقعة وإعداد تقرير مفصل للتوصل لملابساتها.

وشهدت منطقة المرج واقعة قتل مأساوية، عندما أنهى شاب حياة والده بالمرج بتهشيم رأسه بآلة حادة، وترك جثته في المنزل لمدة 7 أيام فأصابها التعفن الرمي، حتى عثر عليها الأهالي، وجرى نقلها لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة لبيان سبب الوفاة، ثم صرحت بالدفن.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من قسم شرطة المرج، ببلاغ من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل أحد العقارات بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم تحديد مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وتبين العثور على جثة مسن «السيد كمال» 65 سنة.

فحص البلاغ

 وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن رمي كامل، كما تبين وجود تهشم في الرأس وآثار دماء حول جثة المجني عليه، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم.

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لتتولي التحقيقات.

معاكسة فتاة تنتهي بجريمة قتل

وقعت مشاجرة بين شخصين بالزاوية الحمراء بسبب معاكسه شقيقة احدهما لتسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب للمستشفي لإسعافه ، وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بأحد الشوارع بدائرة القسم.

علي الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة الانتقال والفحص وتبين حدوث مشاجرة بين شخص توفى متأثراً بإصابته بجرح طعنى بالصدر وبين آخر مصاب بكدمات متفرقة بالجسم لقيام الطرف الثانى بمعاكسة شقيقة الأول حال سيرها بالشارع محل البلاغ .

وقامت على أثرها بالتعدى عليه بالسب مما أثار حفيظته فقام بالتعدى عليها بالضرب ، فقامت بإستدعاء شقيقها وحدوث مشاجرة بينهما تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم ، وإعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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