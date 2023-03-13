عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي.. تغييرات أمام القطن وأزمة بين كولر واللاعبين وبديل الشناوي جاهز

مباراة الأهلي وصن
مباراة الأهلي وصن داونز

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم الإثنين داخل النادي.

بعد خماسية صن داونز.. الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بـ 4 قرارات

الزمالك يطارد كهربا من جديد .. تطورات بـ الفيفا تصدم نجم الأهلي

تغيير فى تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني 

فجر الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، مفاجأة عن تشكيل الأهلي المنتظر أمام القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على القطن الكاميروني، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل، في إطار مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن هناك تغييرات عديدة في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا، لعل أبرزها علي لطفي في التشكيل الأساسي، بدلا من محمد الشناوي.

وأضاف: "تشكيل الأهلي سيشهد تغييرات في الخط الدفاعي، بمشاركة خالد عبد الفتاح في مركز قلب الدفاع أو الظهير الأيمن، كما أن هناك تغييرات في خط الوسط .

وشدد أحمد شوبير، على أن التشكيل لم يحسم حتى الوقت الجاري، ومن المقرر أن يستقر كولر على التشكيل النهائي قبل انطلاق المباراة بـ24 ساعة.

بعد خماسية صن داونز .. جهاز فني مصري مرشح لقيادة الأهلي

قرار حاسم في الزمالك ضد فيريرا حال الخسارة أمام بلوزداد

كولر ذعلان من لاعبي الأهلي 

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رد فعل صادم لمارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي في المران بعد صفعة صن داونز الجنوب افريقي والخسارة 5/2 .

وقال شوبير في تصريحات اذاعية، أن كولر غاضب للغاية وفي حالة حزن شديدة، لذلك رفض الاجتماع باللاعبين خلال المران الذي اقيم أمس في جنوب أفريقيا.

وأضاف: "كولر قال للمحيطين به إنه كان يثق في اللاعبين أكثر من ذلك إلا أنهم خذلوه، ومع ذلك يحافظ عليهم ويرفض تحميلهم المسؤولية، رغم ذهوله من الذي حدث في المباراة واندهاشه من الخسارة من صن داونز".

وتابع: "لاعبو الأهلي اجتمعوا، وكانوا في حالة غضب شديد بسبب الخسارة، وهم مقدرون تماما الغضب الجماهيري، والمفاجأة ظهور الروح الكبيرة بينهم".

اختتم: "اللاعيبة قالت لبعض محدش يتكلم عن الغضب الجماهيري واحنا نستحق، وتعاهدوا على الفوز أمام القطن الكاميروني والهلال السوداني، دون النظر لمباراة السبت بين صن داونز والهلال السوداني، لمصالحة الجماهير".

التأجيل هو الحل.. مواجهة الأهلي والقطن الكاميروني تثير أزمة في الدوري

أضاع على الزمالك 5 بطولات | نقد لاذع من رضا عبدالعال لـ فيريرا

كاف يصدم الأهلي 


كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن موقف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، من تقديم موعد مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي، وإقامتها في نفس موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني، في دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب صحيفة “كورة سودان” السودانية، فأن قواعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لا تجبرهم على إقامة مواعيد مباريات الجولة الخامسة في ذات الموعد، عكس مباريات الجولة السادسة، لتُقام المباريات في موعدها، على أن تحظى مباراة الهلال وصن داونز بمراقبة لجنة الانضباط.

وأشار التقرير، أن “كاف”، زف بشرى سارة أخرى للهلال، حي وافق على إقامة مباراة الفريق المقبلة على ملعب الجوهرة الزرقاء بالجماهير وصلاحيته، كذلك دور ربع النهائي حال تأهلهم، حال القيام ببعض الإصلاحات الخاصة في مداخل الملعب.

حصريا .. قنوات عربية وإفريقية تنقل مواجهة صن داونز والأهلي غدا

بعد خماسية صن داونز.. 3 سيناريوهات أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

حارس جديد على أعتاب الأهلي 


كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة ، عن حارس جديد يقترب من النادي الأهلي بعد خماسية صن داونز في الجولة الرابعة من دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ونشر فرج عامر عبر صفحته الرسمية فيسبوك ، “الكابتن احمد ناجي مكلف رسمياً من الاهلي بترشيح حراس مرمي للاهلي لانتقاء احدهم لضمه للاهلي ، في محاولة  لتدعيم هذا المركز في الاهلي بعد غياب التركيز والتوفيق عن محمد الشناوي في الفترة الحالية”.
 

الأهلى القطن الكاميروني احمد شوبير الدوري المصري دوري ابطال افريقيا كولر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 اليوم بالمصنعية

الإطاحة به .. قرار عاجل من كولر ضد الأهلي ومعلول

6 آلاف جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

45 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 ألف طن برازيلي

كولر يصدم الشناوي.. شوبير: 4 تعديلات في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني

بسبب حضانة طفلتها.. ربة منزل تتخلص من حياتها شنقا ببني سويف

هل تشهد مصر عاصفة التنين؟|الأرصاد تحذر من طقس اليوم

الأهلي يترقب.. قرار عاجل من كاف لمنع التفويت بين صن داونز والهلال

موضوعات متعلقة

زعلان منهم.. كولر يرفض الاجتماع مع لاعبي الأهلي بعد خماسية صن داونز

كاف يصدم الأهلي ويزف بشرى لـ الهلال في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

200 تريليون دينار.. حكومة السوداني توافق على أكبر موازنة فى تاريخ العراق

السيسي يؤكد أهمية إيجاد حل لتقليل نزوح المواطنين من أفريقيا إلى أوروبا

السيسي: تفاهم مع الدنمارك حول رؤية مصر لمنظور حقوق الإنسان

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد مجلس النواب للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة

أخبار الأهلي.. تغييرات أمام القطن وأزمة بين كولر واللاعبين وبديل الشناوي جاهز

الصحة: انخفاض أعداد الإصابة بفيروس (سي) بنسبة 94.5%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2023 .. شاهد بوسترات ليلة السقوط لـ طارق لطفي

احذر.. علامات شائعة تنذر بـ النوبة القلبية| تعرف عليها

شاهد.. 4 صور من كواليس "سره الباتع" قبل عرضه في رمضان

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر للإنضمام لصفوف القوات المسلحة

فيديو

الزمالك يا عمري .. لاعب إنبي يهتف مع جماهير القلعة البيضاء في الملعب

قبول دفعة جديدة من المجندين يوليو 2023.. واستقبالهم 25 مارس

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر للإنضمام لصفوف القوات المسلحة

تسريحة "الخابور" ..نجمة بحفل الأوسكار تقلد بطلة مسرحية الواد سيد الشغال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ