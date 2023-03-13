أخبار الأهلي.. تغييرات أمام القطن وأزمة بين كولر واللاعبين وبديل الشناوي جاهز

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم الإثنين داخل النادي.

تغيير فى تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني

فجر الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، مفاجأة عن تشكيل الأهلي المنتظر أمام القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على القطن الكاميروني، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل، في إطار مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن هناك تغييرات عديدة في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا، لعل أبرزها علي لطفي في التشكيل الأساسي، بدلا من محمد الشناوي.

وأضاف: "تشكيل الأهلي سيشهد تغييرات في الخط الدفاعي، بمشاركة خالد عبد الفتاح في مركز قلب الدفاع أو الظهير الأيمن، كما أن هناك تغييرات في خط الوسط .

وشدد أحمد شوبير، على أن التشكيل لم يحسم حتى الوقت الجاري، ومن المقرر أن يستقر كولر على التشكيل النهائي قبل انطلاق المباراة بـ24 ساعة.

كولر ذعلان من لاعبي الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رد فعل صادم لمارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي في المران بعد صفعة صن داونز الجنوب افريقي والخسارة 5/2 .

وقال شوبير في تصريحات اذاعية، أن كولر غاضب للغاية وفي حالة حزن شديدة، لذلك رفض الاجتماع باللاعبين خلال المران الذي اقيم أمس في جنوب أفريقيا.

وأضاف: "كولر قال للمحيطين به إنه كان يثق في اللاعبين أكثر من ذلك إلا أنهم خذلوه، ومع ذلك يحافظ عليهم ويرفض تحميلهم المسؤولية، رغم ذهوله من الذي حدث في المباراة واندهاشه من الخسارة من صن داونز".

وتابع: "لاعبو الأهلي اجتمعوا، وكانوا في حالة غضب شديد بسبب الخسارة، وهم مقدرون تماما الغضب الجماهيري، والمفاجأة ظهور الروح الكبيرة بينهم".

اختتم: "اللاعيبة قالت لبعض محدش يتكلم عن الغضب الجماهيري واحنا نستحق، وتعاهدوا على الفوز أمام القطن الكاميروني والهلال السوداني، دون النظر لمباراة السبت بين صن داونز والهلال السوداني، لمصالحة الجماهير".

كاف يصدم الأهلي



كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن موقف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، من تقديم موعد مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي، وإقامتها في نفس موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني، في دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب صحيفة “كورة سودان” السودانية، فأن قواعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لا تجبرهم على إقامة مواعيد مباريات الجولة الخامسة في ذات الموعد، عكس مباريات الجولة السادسة، لتُقام المباريات في موعدها، على أن تحظى مباراة الهلال وصن داونز بمراقبة لجنة الانضباط.

وأشار التقرير، أن “كاف”، زف بشرى سارة أخرى للهلال، حي وافق على إقامة مباراة الفريق المقبلة على ملعب الجوهرة الزرقاء بالجماهير وصلاحيته، كذلك دور ربع النهائي حال تأهلهم، حال القيام ببعض الإصلاحات الخاصة في مداخل الملعب.

حارس جديد على أعتاب الأهلي



كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة ، عن حارس جديد يقترب من النادي الأهلي بعد خماسية صن داونز في الجولة الرابعة من دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ونشر فرج عامر عبر صفحته الرسمية فيسبوك ، “الكابتن احمد ناجي مكلف رسمياً من الاهلي بترشيح حراس مرمي للاهلي لانتقاء احدهم لضمه للاهلي ، في محاولة لتدعيم هذا المركز في الاهلي بعد غياب التركيز والتوفيق عن محمد الشناوي في الفترة الحالية”.

