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إلهام أبو الفتح
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محافظات

"قمة تمكين المرأة.. قوة مصر ومستقبلها" تشيد بالمدينة الصديقة للنساء

منال عوض محافظ دمياط.
منال عوض محافظ دمياط.

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بقمة المرأة المصرية فى نسختها الثانية المُنعقدة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ، والدكتورة سها الجندى وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ، ودينا عبد الفتاح رئيس منتدى الخمسين ، وسفير الاتحاد الأوروبي و ممثلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة هذا إلى جانب المشاركة الواسعة  من القيادات النسائية والمسؤولين بأجهزة الدولة .

هذا وتأتي تلك القمة بالتعاون بين منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا والمجلس القومى للمرأة ومجلة أموال الغد الاقتصادية وتحت إشراف وزارة التخطيط، حيث جاءت تلك النسخة تحت عنوان " تمكين المرأة.. قوة مصر ومستقبلها"، حيث تهدف محاور النسخة الثانية على تسليط الضوء حول النجاحات التى حققتها القيادة النسائية وما تم تحقيقه بملف تمكين ودعم دور المرأة المصرية.

وخلال مشاركتها بجلسة حوارية جاءت حول المرأة المصرية أيقونة نجاح ، أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بحضور تلك الفعالية ، معربة أيضًا عن تقديرها للجهود المبذولة تحت مظلة هذه القمة التى تهدف وبشكل اساسى إلى تسليط الضوء حول اسهامات المرأة المصرية بالجمهورية الجديدة الذى يأتى بجانب دورها فى بناء الأسرة والمجتمع.

وصرحت " الدكتورة منال عوض "، أن المرأة قد نالت دعم غير مسبوق من القيادة السياسية، وذلك إيمانا بأهمية دورها الكبير فى دفع عجلة التنمية وأهمية تحقيق المساواة بين الجنسين بكافة مؤسسات العمل ، لافتة إلى أن المرأة المصرية قد حققت نجاحات واسهامات كبيرة بالمجالات المختلفة ، حيث جاءت على الساحة أمثلة كثيرة من الرائدات المصريات استطعن تطوير آدائهن بشكل كبير الأمر الذى ساهم فى التأثير بشكل مباشر فى مجالات الأعمال.

وردًا على ما تم إبرازه خلال الحوار حول ما تم تحقيقه من جهود لدعم ملف تمكين المرأة بمحافظة دمياط، أشارت الدكتورة منال عوض ، إلى أن المحافظة قد حققت نجاح كبير فى هذا الملف مع تنفيذ مشروع المدينة الصديقة للنساء بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث يعمل هذا المشروع على تحقيق أهداف التمكين الاقتصادى للسيدات من خلال تدريبهن على بدء مشروعاتهن و جعلهن رائدات أعمال.

وأشارت إلى أن المشروع حاز على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام ٢٠٢١ ، هذا إلى جانب صدور توجيهات من فخامة السيد رئيس الجمهورية بتعميم تلك التجربة بمحافظات الجمهورية.

فيما قد شهدت فعاليات القمة تكريم قائمة السيدات الفائزات لهذا العام ممن لديهن قصص نجاح ملهمة ، كما تضمنت عدد من الجلسات التى شارك خلالها نخبة من المسئولين والخبراء والمختصين بالمجالات المتعددة.

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دمياط مجلس الوزراء المجلس القومى للمرأة محافظ دمياط المرأة المصرية التنمية المحلية وزارة التخطيط المصريين في الخارج قمة المرأة المصرية

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