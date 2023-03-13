200 تريليون دينار.. حكومة السوداني توافق على أكبر موازنة فى تاريخ العراق

وافق مجلس الوزراء العراقي، على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025، في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ويحيله إلى مجلس النواب.

وكانت الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني قد عقدت، اليوم، جلسة تضمنت مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وكشف النائب في مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية بڕيار رشيد اليوم الاثنين، تفاصيل الموازنة الاتحادية العامة للدولة للأعوام الثلاثة التي أقرها مجلس الوزراء، واصفا إياها بأنها أكبر موازنة بتاريخ العراق.

وقال رشيد بحسب وكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء العراقي اتفق على مشروع قانون الموازنة للسنوات المالية 2023 و 2024 و2025، مبينا أن مشروع قانون الموازنة العراقية هو الأكبر في تاريخ الدولة العراقية منذ 20 عاما، والبالغ 200 تريليون دينار إجمالي الموازنة.

