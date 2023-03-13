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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كورال جامعة عين شمس ومنتخب الفنون الشعبية يشارك بحفل مانحي الأمل الدولية

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

شارك كورال "هارموني عربي" ومنتخب جامعة عين شمس للفنون الشعبية حفل "حملة مانحى الأمل" والتى أقيمت على مسرح ماركيه – كايرو فستيفال سيتي – القاهرة الجديدة.

 

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص إدارة جامعة عين شمس على المشاركة في المحافل المحلية و الدولية  تحت رعاية الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.


حيث شارك  كورال الجامعة ( هارموني عربي ) ومنتخب الفنون الشعبية والإستعراضية بالجامعة  في حفل فني دولي كبير بعنوان "نشر الأمل " لمرضي السرطان و مرضى القلب والأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة  وبحضور خاص أصحاب التجارب من كل الفئات السابقة وأصحاب التجارب الإنسانية الخاصة بأمراض السرطان والقلب والأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة من ذوي الهمم.


والجدير بالذكر أن حملة مناحي الأمل الدولية قد بدأت في عام 2020 حيث أقيم الحفل الأول في المكسيك سنة 2020 وفي عام 2022 أقيم الحفل الثاني في اليابان , وتستعد القاهرة لاستقبال حفل ختام الحملة في هذا العام حيث يقام في ديسمبر 2023  في دار الأوبرا المصرية.

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