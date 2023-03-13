الزراعة : الإفراج عن 166 ألف طن ذرة وفول صويا بـ81 مليون دولار

في إطار متابعة توجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الأعلاف أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراجات مستمرة بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأضاف القصير أنه خلال الفترة من 3/3/2023 حتى 9/3/ تم الإفراج عن 166 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 81 مليون دولار.



وأضاف ان الإفراج شمل 119 ألف طن من الذرة بحوالي 43 مليون دولار وحوالي 47 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 35 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 3 مليون دولار.



ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 9 مارس 2023) 3,049 مليون طن منهم 2,163 مليون طن ذرة ، 886 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف بإجمالي مبلغ 1,515 مليار دولار.



وأكد "القصير" ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة .

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية.