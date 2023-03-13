عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة : الإفراج عن 166 ألف طن ذرة وفول صويا بـ81 مليون دولار

صدى البلد

في إطار متابعة توجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الأعلاف أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراجات مستمرة بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأضاف القصير أنه خلال الفترة من 3/3/2023 حتى 9/3/ تم الإفراج عن 166 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 81 مليون دولار.


وأضاف ان الإفراج شمل  119 ألف طن من الذرة بحوالي 43 مليون دولار وحوالي 47 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 35 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 3 مليون دولار.


ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 9 مارس 2023)   3,049 مليون طن منهم 2,163 مليون طن ذرة ، 886 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف بإجمالي مبلغ 1,515 مليار دولار.


وأكد "القصير" ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة .

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 اليوم بالمصنعية

الإطاحة به .. قرار عاجل من كولر ضد الأهلي ومعلول

6 آلاف جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

45 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 ألف طن برازيلي

كولر يصدم الشناوي.. شوبير: 4 تعديلات في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني

هل تشهد مصر عاصفة التنين؟|الأرصاد تحذر من طقس اليوم

بسبب حضانة طفلتها.. ربة منزل تتخلص من حياتها شنقا ببني سويف

كاف يصدم الأهلي ويزف بشرى لـ الهلال في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

إعلان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن معارك باخموت

لتدمير روسيا.. الكشف عن تفاصيل خطط أمريكية لاستغلال أوكرانيا

مصر أكثر الدول عرضة للجفاف.. رسائل السيسي خلال لقائه برئيس وزراء الدنمارك

كل شيء صعب.. خطأ كارثي لـ زيلينسكي يعصف بـ أوكرانيا

تحذير عاجل من إدارة الكوارث التركية بشأن وقوع زلزال قوي في إسطنبول

شوبير يوضح حقيقة خصم شهر من راتب كولر بعد خماسية صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كباب الدجاج في البيت| جديد وغير تقليدي

نشرة المرأة .. تعليقات صادمة لمفيدة شيحة ورضوى الشربيني على تصرف زوجة حسن شاكوش.. وإطلالة ملفتة لياسمين عز

وصفة اقتصادية.. طريقة تحضير الشكشوكة بخطوات بسيطة

ملابس لافتة.. دانية البناوي تستعرض جمالها بهذه الصورة| شاهد

فيديو

تراجع كبير.. الدجاج البرازيلي يوجه ضربة لأسعار المحلي

الانشطار الكبير .. تحذيرات من انقسام قارة أفريقيا لنصفين

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق والدولار بالبنوك

أمطار وسيول.. تحذيرات من طقس اليوم وحقيقة تعرض البلاد لعاصفة التنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

اﻟﻤﺰﻳﺪ