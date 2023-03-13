فيريرا يعقد جلسة مع الزناري على هامش مران الزمالك

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع مصطفى الزناري مدافع الأبيض على هامش التدريبات الجماعية للفريق اليوم الاثنين التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ومنح فيريرا تعليماته الفنية للزناري في حضور حسني خطاب مترجم الفريق، وخصص له برنامج تدريبي منفرد من أجل تجهيزه من الناحية البدنية للفترة المقبلة.

وأدى مصطفى الزناري تدريبات بالركض حول الملعب على هامش مران اليوم استعدادا للقاء شباب بلوزداد المقبل بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.