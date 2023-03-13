الزمالك يعلن شفاء عبد الله جمعة

شهدت تدريبات الزمالك الجماعية اليوم الاثنين التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، مشاركة عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق بعد تماثلة للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها.

وخضع جمعة لتدريبات تأهيلية في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل مباراة الترجي التونسي، وكانت عبارة عن كدمة في وجه القدم.

واطمأن الجهاز الفني والطبي على حالة عبدالله جمعة، ليعود للمشاركة في التدريبات الجماعية وتتأكد جاهزيته للمباريات المقبلة من الناحية الطبية.

ويستعد الزمالك للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.