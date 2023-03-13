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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار غزيرة تضرب مراكز وقري الشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ  الشرقية برفع حالة الإستعداد بجميع مراكز ومدن المحافظة وتفعيل غرف العمليات الفرعية للمديريات الخدمية والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة الشرقية جاء ذلك تزامناً مع هطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من المحافظة.

 

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني المستمر وتكثيف أعمال شفط َكسح مياه الأمطار بالشوارع والميادين وأصدر المحافظ تعليماته لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالدفع بعدد من سيارات كسح المياه لنزح اية تراكمات على الطرق الرئيسية والسريعة منعاً لحدوث إعاقة مرورية. 

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وناشد المحافظ المواطنين بالإبتعاد عن أعمدة الكهرباء وعدم الترجل أثناء سقوط الأمطار المصحوب ببرق ورعد حفاظاً على حياتهم. 

يذكر أن محافظ الشرقية قد كلف جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع شركتي، الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى للتأكد من عزل جميع أعمدة الكهرباء ورفع النزلات الوصلات وإصلاح التالف واستبداله باعمدة جديدة وكذلك تسليك بالوعات الصرف الصحي وغرف تصريف الأمطار وذلك تزامنا مع حلول فصل الشتاء في ديسمبر الماضي.

الشرقية مياة الشرب محافظة الشرقية فصل الشتاء امطار غزيرة شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب

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