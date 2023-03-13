أحمد نعينع: إحساس التلاوة لا يمكن وصفه مع خشوع الحاضرين

قال القارئ الكبير أحمد نعينع، إن الرابط بين عمله كقارئ للقرآن الكريم ومهنة الطب أنهما هواية، فالقراءة والطب هواية، حيث رغب في أن يكون طبيبا، لافتا أنه يهدف من خلال القراءة للوصول إلى الروحانية الشديدة.

وأضاف "نعينع"، خلال حوار ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن القرآن الكريم إذا تمت قراءته بشكل صحيح، كل حرف بمستحقه كما نزل على قلب النبي تنزلت الملائكة على كل حرف.

وأشار إلى أن الشيخ الشعراوي كان يقول أن كل حرف في القرآن الكريم موكل به ملك فإذا قرأ كما نزل على قلب النبي تنزلت الملائكة على كل حرف، وبالتالي يكون الإحساس علوي لا يستطيع أن يصفه، خاصة إذا كان هناك خضوع من الحاضرين.

وأوضح أن شعوره يكون غريبا أثناء تلاوة القرآن الكريم إذا كانت بها إخلاص ومكان به ناس طيبين.