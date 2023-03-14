تفاصيل دور نهى عابدين في مسلسل تحت الوصاية.. تفاصيل

تشارك الفنانة نهى عابدين في بطولة مسلسل تحت الوصاية المكون من 15 حلقة مع النجمة منى زكى، والذى يتواصل تصويره حاليًا للعرض حصريًا على قناة DMC ومنصة Watch it في شهر رمضان المقبل، وتجسد نهى خلال الأحداث شخصية فتاة تعمل كوافيرة وخطيبة دياب الذى يظهر بدور شقيق زوج منى زكى.

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدى الشامى، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل تحت الوصاية



ويناقش مسلسل "تحت الوصاية" العديد من القضايا التى تخص المرأة وضرورة تمكينها فى مختلف أنشطة المجتمع، وتحديها للصعاب الكثيرة التى تواجهها خلال رحلة حياتها، وذلك خلال شخصية "حنان" ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر ذى 9 سنوات، وتضطر حنان للتخلى عن أنوثتها والعمل في مهنة الصيد ومواجهة التحديات التي تواجهها كامرأة في محل عملها، بالإضافة إلى التغلب على الصعاب التي تواجهها مع عائلة زوجها من أجل الحفاظ على حقوق طفليها القاصرين.

وقدمت نهى عابدين مؤخراً بطولة حكاية "زيارة" من مسلسل "فى كل أسبوع حكاية"، الذى تم عرضه على قناة cbc، وتقاسم بطولة الحكاية معها محمد جمعة وشارك في بطولتها، حنان سليمان، إيمان سلامة، عمرو عبد العزيز، الطفل آدم ويحيى النحاس وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى وإنتاج شركة سيلميديا للمنتجة مها سليم.

ودارت أحداث حكاية "زيارة" حول فكرة الطلاق وأثره على كل من الزوجين والأبناء، من خلال خالد وابنه الطفل مازن، حيث يلح مازن على والده في زيارة والدته ويحاول إقناعه بالذهاب معه، فيرفض في البداية لكنه يوافق فيما بعد، وهنا يتذكر خالد أسباب الخلاف بينه وبين زوجته، والسبب في طلاقهما، وتتناول أحداث المسلسل من خلال خط زمني معاصر علاقة خالد بابنه، والصورة التي كان يصدرها للآخرين خاصة صديقه وليد.