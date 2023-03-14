عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل دور نهى عابدين في مسلسل تحت الوصاية.. تفاصيل

نهي عابدين
نهي عابدين

تشارك الفنانة نهى عابدين في بطولة مسلسل تحت الوصاية المكون من 15 حلقة مع النجمة منى زكى، والذى يتواصل تصويره حاليًا للعرض حصريًا على قناة DMC ومنصة Watch it في شهر رمضان المقبل، وتجسد نهى خلال الأحداث شخصية فتاة تعمل كوافيرة وخطيبة دياب الذى يظهر بدور شقيق زوج منى زكى.

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدى الشامى، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل تحت الوصاية


ويناقش مسلسل "تحت الوصاية" العديد من القضايا التى تخص المرأة وضرورة تمكينها فى مختلف أنشطة المجتمع، وتحديها للصعاب الكثيرة التى تواجهها خلال رحلة حياتها، وذلك خلال شخصية "حنان" ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر ذى 9 سنوات، وتضطر حنان للتخلى عن أنوثتها والعمل في مهنة الصيد ومواجهة التحديات التي تواجهها كامرأة في محل عملها، بالإضافة إلى التغلب على الصعاب التي تواجهها مع عائلة زوجها من أجل الحفاظ على حقوق طفليها القاصرين.

وقدمت نهى عابدين مؤخراً بطولة حكاية "زيارة" من مسلسل "فى كل أسبوع حكاية"، الذى تم عرضه على قناة cbc، وتقاسم بطولة الحكاية معها محمد جمعة وشارك في بطولتها، حنان سليمان، إيمان سلامة، عمرو عبد العزيز، الطفل آدم ويحيى النحاس وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى وإنتاج شركة سيلميديا للمنتجة مها سليم.

ودارت أحداث حكاية "زيارة" حول فكرة الطلاق وأثره على كل من الزوجين والأبناء، من خلال خالد وابنه الطفل مازن، حيث يلح مازن على والده في زيارة والدته ويحاول إقناعه بالذهاب معه، فيرفض في البداية لكنه يوافق فيما بعد، وهنا يتذكر خالد أسباب الخلاف بينه وبين زوجته، والسبب في طلاقهما، وتتناول أحداث المسلسل من خلال خط زمني معاصر علاقة خالد بابنه، والصورة التي كان يصدرها للآخرين خاصة صديقه وليد.

نهى عابدين مسلسل تحت الوصاية منى زكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غربلة في الأهلي| البداية بـ "الشناوي" و5 لاعبين تحت التهديد.. والدكة في انتظار هؤلاء

خلال الساعات المقبلة .. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين

لأول مرة في تاريخ مصر.. أحمد موسى يعلن خبرا سارا على الهواء| فيديو

حاول ممارسة الفاحشة مع صديقتها..قطع جسد صديقه والقي يده فى شقة جاره..جريمة بالعجوزة

أتربة وأمطار ورياح| تحذير عاجل من الأرصاد.. ومفاجأة عن طقس اليوم

بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 طن دجاج.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

جرام الذهب بـ 1.633 جنيها.. وهذا سعر عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

منصة watch it تطرح بوسترات منفردة لأبطال "كشف مستعجل"

مسلسلات رمضان 2023.. طرح البوستر الأول لـ "بابا المجال "

نجل شعبان عبد الرحيم يقرر تغيير اسمه والسبب صادم

رواد مواقع التواصل يشبهون بدلة نجل شعبان عبد الرحيم بزينة رمضان

أخبار الفن.. مفاجأة في قضية سعد لمجرد.. أول رد لزوجة حسن شاكوش على الانتقادات.. إصابة آدم الشرقاوي

صفاء الطوخي تكشف أسرارا عن والدها مع منى الشاذلي الخميس

محمد رمضان وأبطال جعفر العمدة من داخل كواليس التصوير.. شاهد

من الكواليس.. لحظة إصابة آدم الشرقاوي أثناء تحضيراته لفيلم خمس جولات..فيديو

ترشيحاتنا

حزب حماة الوطن يستقبل أولى طائرات شحنات اللحوم المبردة القادمة من تشاد

أكثر 8 سيارات صينية مبيعًا في مصر .. بالاسعار

انهيار بنك Signature .. ومحللون: انتكاسة كبيرة في النمو المستقبلي للعملات المشفرة

أتربة وأمطار ورياح| تحذير عاجل من الأرصاد.. ومفاجأة عن طقس اليوم

الجيش الكوري الجنوبي في حالة تأهب قصوى بعد إطلاق بيونج يانج صاروخين بالستيين

علي جمعة: أمر يضيع ثواب الصلاة دون أن تشعر .. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احصل على 2 مليون جنيه.. مدينة سويسرية تبحث عن سكان بمقابل مادي

صادم.. طفلة 3 سنوات تنهي حياة شقيقتها الأكبر في أمريكا

الزومبي.. علماء يوقظون فيروسا خطيرا عمره 48 ألف سنة

هل شرب الحليب مع السمك يسبب البهاق؟

فيديو

حفظتها من أول مرة.. نيفين رجب تكشف كواليس أغنيتها الجديدة حالُه

مشهد مؤثر .. تاجر يحرق دفتر ديون زبائنه

دخل ماشي على رجليه خرج مبتور الساق واليد.. قصة أحمد مع مستشفيات بريطانيا/ فيديو جراف

مشهد صادم .. وفاة الرابر كوستا تيتش أمام الجمهورعلى المسرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ