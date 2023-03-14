بعد خماسية صن داونز.. ميدو: لا تذبحوا لاعبي الأهلي



طالب أحمد حسام ميدو، بعدم ذبح لاعبي الجيل الحالي في الأهلي مشددا على أن الأهلي مازال يمتلك فرصة للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الجيل الحالي في الأهلي حقق بطولات كثيرة ولا يجب ذبحه، لابد من التعامل معه بتوازن".



أضاف: "لا يجب أن يتم الإشادة بالجيل بشكل مبالغ فيه وفي الوقت نفسه لا يجب ذبحه".



وواصل: "الأهلي لابد أن يكون تفكيره في حصد الست نقاط فقط أمام القطن والهلال وينسى فكرة تفويت صن داونز للهلال علما بأن الهلال فريق قوي جدا، وخسر من صن داونز ذهابا بصعوبة".