بايدن وحلفاؤه يكشفون تفاصيل خطة لتزويد أستراليا بغواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية

كشفت الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، الاثنين، النقاب عن تفاصيل خطة لتزويد أستراليا بغواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية من أوائل ثلاثينيات القرن الحالي؛ لمواجهة طموحات الصين في المحيطين الهندي والهادئ.

وي خطاب ألقاه في حفل أقيم في القاعدة البحرية الأمريكية في سان دييغو ، برفقة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاتفاقية، بموجب شراكة AUKUS لعام 2021، بأنها جزء من التزام مشترك بالحرية والانفتاح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مع اثنين من 'أكثر حلفاء أمريكا قوة وقدرة'.

فيما وصفها سوناك بأنها 'شراكة قوية'، قائلا: 'للمرة الأولى على الإطلاق ستعني ثلاثة أساطيل من الغواصات تعمل معًا عبر المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ للحفاظ على محيطاتنا خالية ... لعقود قادمة'.

وقال بيان مشترك إن الولايات المتحدة تعتزم بموجب الاتفاق، بيع أستراليا ثلاث غواصات تعمل بالطاقة النووية من طراز فرجينيا الأمريكية ، والتي صنعتها شركة جنرال دايناميكس ، في أوائل العقد الثالث من القرن الحالي ، مع خيار لأستراليا لشراء غواصتين أخريين إذا لزم الأمر.

وأوضح البيان، أن المشروع متعدد المراحل سيتوج بإنتاج بريطاني وأسترالي وتشغيل فئة غواصة جديدة - SSN-AUKUS - وهي سفينة 'مطورة ثلاثية الأطراف' تعتمد على تصميم الجيل التالي البريطاني الذي سيتم بناؤه في بريطانيا وأستراليا وتشمل ' أحدث التقنيات الأمريكية".

وستتسلم بريطانيا أول غواصة SSN-AUKUS في أواخر ثلاثينيات القرن الحالي، وستتسلم أستراليا أول غواصة لها في أوائل الأربعينيات، وسيتم بناء السفن بواسطة BAE Systems و Rolls-Royce.

وقال ألبانيز، في الحفل، إن 'اتفاقية AUKUS التي نؤكدها هنا في سان دييغو، تمثل أكبر استثمار منفرد في القدرة الدفاعية الأسترالية في تاريخنا، وتعزز الأمن القومي الأسترالي والاستقرار في منطقتنا'.