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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فى موسمه.. الثوم يزيد الرغبة الجنسية فمن يستفيد أكثر الرجال أم النساء

فى موسمة الثوم يزيد
فى موسمة الثوم يزيد الرغبة الجنسية.. من يستفيد أكثر رجالا أم

يعد الثوم مكونًا شائعًا في الطبخ، وله العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك علاج نزلات البرد والسرطان إلى جانب تقوية جهاز المناعة وتقليل ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، يتمتع الثوم أيضًا بخصائص المضادات الحيوية، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنع تلف الخلايا بسبب الإجهاد التأكسدي . 

هناك أيضًا أدلة على أن بعض هذه الخصائص المضادة للأكسدة قد تساعد في الوقاية من أمراض مثل الخرف ومرض الزهايمر .  

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كيف يساعد الثوم في تحسين الرغبة الجنسية؟ 

 

وبحسب ما نشره موقع بولد سكاى يحسن تدفق الدم ، والذي بدوره يحسن الدافع الجنسي يُعتقد أن الثوم يزيد من تدفق الدم ، وهو ما قد يكون مفيدًا في علاج ضعف القدرة الذكورية لدى الرجال ، وفقًا لبعض الأبحاث علاوة على ذلك ، يزيد الثوم من مستويات أكسيد النيتريك ، وهو مركب يساعد الأوعية الدموية على التمدد لتحسين تدفق الدم، قد يحسن خصوبة الرجال على الرغم من الدراسات البشرية المحدودة .

تشير بعض الدراسات إلى أن الثوم ومكوناته قد تحسن خصوبة الذكور عن طريق زيادة مستويات هرمون التستوستيرون وزيادة إنتاج الحيوانات المنوية.

له خصائص مضادة للأكسدة الثوم الطازج ومستخلص الثوم القديم غنيان بمضادات الأكسدة ويمكنهما المساعدة في تحييد المركبات الضارة المعروفة باسم الجذور الحرة ، وبالتالي تحسين الرغبة الجنسية.

 لا تساعد مضادات الأكسدة في الحماية من الأمراض المزمنة فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تلعب دورًا مهمًا في الصحة الجنسية والخصوبة  .

الثوم للدافع الجنسي: من الذي يستفيد منه الرجال أم النساء؟

 

 الثوم ، بالإضافة إلى كونه مفيد لصحتك ، يمكن أن يحسن الدافع الجنسي ويرجع ذلك إلى وجود الأليسين في الثوم ، وهو مركب يزيد من تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية. 

 

عندما يتعلق الأمر بالدافع الجنسي والرغبة الجنسية ، فمن المرجح أن يستفيد الرجال من مركبات الثوم والثوم أكثر من النساء.

ترتبط مجموعة من الفوائد الصحية بالثوم ، وهي مفيدة بشكل خاص لعلاج ضعف الانتصاب، يوجد عدد من مركبات الكبريت في الثوم التي تعزز إنتاج H2S - H2S يخفض ضغط الدم ، ويريح الأوعية الدموية ، ويفيد صحة القلب. 

الثوم لديه القدرة على تخفيف ضعف الذكورة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم ، والتي تعد من بين عوامل الخطر الرئيسية لهذه الحالة . 

علاوة على ذلك ، الثوم غني بالأليسين، وهو مركب نشط بيولوجيًا يزيد من تدفق الدم وبالتالي يعزز القدرة الذكورية. لا يُحسِّن الثوم من ضعف القدرة الذكورية فحسب ، بل إنه مفيد أيضًا في تحسين جودة الحيوانات المنوية. 

كيف تستهلك الثوم لتحسين الرغبة الجنسية؟ 

قبل الطهي بالثوم ، قم بسحقه أو قطعه ، واتركه لمدة 10 دقائق على الأقل قبل الطهي، سيؤدي ذلك إلى زيادة كمية الأليسين المسؤول عن العديد من فوائده الصحية.

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