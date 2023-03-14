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هل يصاب البالغون بالديدان المعوية؟ ما الأعراض وما علاقة الجز على الأسنان

هل يصاب البالغون
هل يصاب البالغون بالديدان المعوية؟ ما الاعراض وما علاقة الجز

الديدان المعوية ، والمعروفة أيضًا باسم الديدان الطفيلية ، هي نوع شائع من الطفيليات المعوية لدى البشر.

فى حين أن الديدان غالبًا ما ترتبط بالأطفال ، إلا أن البالغين قد يعانون أيضًا من مشاكل الديدان، يمكن أن تدخل الديدان أجسامنا عن طريق شرب الماء الملوث أو تناول طعام ملوث، غالبية التهابات الديدان المعوية خفيفة في طبيعتها ويمكن علاجها بالأدوية.

نستعرض لكم من خلال السطور التالية أعراض عدوى الديدان المعوية عند البالغين بحسب ما نشره موقع بولد سكاى .

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1. فقدان الوزن

 

 تلتهم الديدان الموجودة في جسمك جميع العناصر الغذائية في جسمك ، مما يمنعك من الحصول على التغذية التي تحتاجها. وبالتالي ، تبدأ في فقدان الوزن على الرغم من تناول الطعام بشكل طبيعي ، حيث أن الدودة غير قادرة على امتصاص السعرات الحرارية والمواد الغذائية ، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

 لذلك ، إذا كنت تعاني من فقدان الوزن حتى لو لم تتبع نظامًا غذائيًا ، فعليك استشارة طبيبك على الفور. 

2. الإمساك 

 

من المحتمل أن يكون سبب إصابتك بالإمساك هو وجود الديدان في جسمك ، حتى لو كنت تتناول أطعمة غنية بالألياف أو تشرب الكثير من الماء طوال اليوم. الديدان قادرة على التسبب في تهيج المعدة مما يؤثر على الهضم هذا يتسبب في امتصاص جسمك للماء بشكل أقل ، مما يؤدي إلى الإمساك 

 3. التعب 

 

هناك احتمال أن الديدان تمتص العناصر الغذائية من جسمك. ويمكن أن تؤدي هذه النواقص الغذائية إلى خفض مستويات الطاقة لديك ، مما يجعلك تشعر بالاستنزاف.

 4. الأرق 

 

الاستيقاظ بشكل متكرر أثناء الليل أو صعوبة النوم من علامات الأمعاء لأن البيض الذي تضعه يطلق السموم في مجرى الدم عندما يحدث هذا ، ينتقل السم إلى الدماغ ويؤثر على وظائف المخ الطبيعية. نتيجة لذلك ، يمكنك أيضًا تجربة تقلبات مزاجية ، حيث تشعر فجأة بالضيق ، مما يتسبب في أنماط نوم متقطعة 

 5. تهيج الجلد 

 

يمكن للديدان الدبوسية ، المعروفة أيضًا باسم الديدان الخيطية ، أن تهيج الجلد لأنها تطلق السموم في مجرى الدم. تتراكم هذه السموم على الجلد وتسبب طفحًا جلديًا مثيرًا للحكة يشبه الإكزيما .

 6. آلام العضلات والمفاصل 

 

قد يؤثر السم المنطلق من بيض الدودة الدبوسية أيضًا على عضلات ومفاصل الجسم على الرغم من أنه يظهر على شكل ألم خفيف ، إلا أنه يمكن أن يكون له تأثير دائم على صحتك .

7. طحن الأسنان 

 

أثناء النوم من المحتمل أن تكون مصابًا بعدوى الدودة الدبوسية إذا بدأت فجأة في صرير أسنانك ليلاً، يمكن أن تتسبب السموم التي تطلقها الديدان الدبوسية في الشعور بالقلق ، مما يتسبب في صرير أسنانك ليلاً .

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