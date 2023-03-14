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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

عين شمس تتحول لجامعة خضراء بهيكلة منشآتها وحرمها الجامعي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

جامعة عين شمس تكثف جهودها في التحول الأخضر لكي تكون واحدة من جامعات الجيل الرابع، من خلال تطوير البرامج الدراسية وطرق تدريسها للطلاب، فضلا عن هيكلة وتطوير مباني كليات ومستشفيات الجامعة، فضلًا عن تطوير الحرم الجامعي.

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وفي طريقها نحو التحول الرقمي أنشأت جامعة عين شمس بالتعاون مع عدة جهات قومية، مبنى I hub، والذي يعد الأول من نوعه داخل الجامعات المصرية، كما يعد المبنى خطوة قوية لدفع عجلة التحول الأخضر والرقمنة وريادة الأعمال داخل الجامعة، وبعد شهر واحد فقط من افتتاح المبني حصل مركز الابتكار على شهادة EDGE ADVANCED، كأول مبنى في جمهورية مصر العربية يحصل على تلك الشهادة الدولية.

وأكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، على دور الجامعة في مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ علي البيئة ومنها التشجير، وانشاء مبنى مركز الابتكار ورياده الاعمال الحاصل علي على شهاده دولية بانه مبنى اخضر ذكي ، يقلل من استخدام الطاقه والمياه بشكل كبير، وكذلك مبنى الصوتيات بكلية الهندسة.

وأضاف الدكتور محمود المتيني، أن الجامعة قد بدأت في التحول الرقمي عن طريق عدد كبير من الدورات التدريبيه عبر الانترنت تم تحويل مدفوعات الطلاب بشكل الكتروني وانشاء وتفعيل المنصات الجامعية مما يقلل استخدام الاوراق وبالتالي التقليل من استهلاك البنزين في انتقالات مما يقلل البصمه الكربونيه وكذلك انشاء مبنى شبكه المعلومات وإنشاء مركز التميز للاستدامة الذي يعمل على ثلاثه محاور هي عقد شراكات  بين الكليات وابراز دور الجامعه فيها للاستفاده من التكامل للشكل البحثي والبيني واعطاء محاضرات تدريبيه للطلاب الى جانب عقد شركات تطبيقيه مع جهات داخل وخارج الجامعة. بالاضافة الى الكثير من التغييرات في البنية التحتية في الجامعة والبرامج التي تهدف الى خدمة اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس، أن جهود الجامعة للتحول إلى جامعة خضراء، ومساعيها في مجال التحول الرقمي بدأ قبل جائحة كورونا، وأسرعت الجائحة من وتيرته، ملقياً الضوء على المنصات التعليمية بجامعة عين شمس مثل ASU 2 Leaning ، ASU E assessment platform ، وأيضا تناول مستشفى عين شمس الافتراضي وجهوده خلال فترة كورونا.

وأكد أن جامعة عين شمس تحرص على الانفتاح على الجامعات العالمية وتقدم خدمة تعليمية تواكب المستويات العالمية، وأن مصر بلد آمنة وشعبها ودود وتقدم الجامعة كل التسهيلات للطلاب الوافدين لدمجهم في المجتمع الجامعي، ومن خلال إدارة الوافدين بالجامعة يتمتع الطلاب بحزمة من الخدمات المتميزة.

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