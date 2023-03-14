كيف تحقق حلمك.. ورشة عمل بآداب عين شمس.. اليوم

تنظم وحدة الابتكار وريادة الاعمال بكلية الآداب جامعة عين شمس، ورشة عمل تحت عنوان "كيف تحقق حلمك".

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان كامل متولي عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتورة شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وبتنسيق الدكتور محمد فريد مدير وحدة الابتكار بالكلية.

وذلك غدًا الثلاثاء ١٤ مارس 2023 الساعة ٢ ونصف ضهرا بقاعة مؤتمرات الكلية.

ويقدم الدورة الدكتورة ندا زين الدين الحاصله علي الدكتوراة من جامعة كيوتو اليابانية.

وكانت قد استعرضت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة جهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس تحت رئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة في مجال التنمية المستدامة في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والذي تم انعقاده بجامعة أسيوط.

وعرضت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة فيديو توضيحي يبرز جهود جامعة عين شمس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على تحقيق هذه الأهداف مما يتوافق مع "رؤية مصر 2030" .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وبحضور أعضاء المجلس الأعلى للجامعات من رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك ضمن وقائع المنتدى الأول للجامعات، والمنعقد في رحاب جامعة اسيوط تحت عنوان جامعاتنا المصرية ومستقبلنا الأخضر بعد 27 COP، والذي يهدف إلى طرح رؤية علمية بقضايا المناخ وتوعية الشباب بالمخاطر البيئية والتعريف بجهود الرئاسة المصرية الهادفة إلى الحد من المشكلات البيئية وترسيخ ركائز التنمية المستدامة 2023.