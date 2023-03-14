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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوزراء يوافق على اتفاقية الأمان النووي

صدى البلد

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي، وهي معاهدة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تُنظم قواعد ومعايير الأمان في محطات الطاقة النووية بالدول الأطراف في الاتفاقية، بهدف بلوغ مستوى عالٍ من الأمان النووي على نطاق العالم من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية، وأمانة اتفاقية "بازل" فيما يتعلق بالتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها، وذلك فيما يخص المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية، التابع لاتفاقية بازل.

ويأتي ذلك بهدف تعزيز دور مصر كدولة سابقة ورائدة للدول العربية في هذا المجال، حيث يعمل المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية على مساعدة الدول الأطراف في اتفاقية بازل عن طريق بناء القدرات والمشورة في مجال الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة لتحقيق أهداف الاتفاقية.

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