ضبط 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار في القاهرة

ضبط رجال الأمن بالقاهرة 5 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

تم إستهداف العقار وأمكن ضبط 5 أشخاص ، مقيمين بمحافظة القاهرة حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه "ملك أحدهم" ، وعُثر بداخله على (حفرة بقطر 1,5 × 1,5 متر وعمق 3 أمتار - أدوات الحفر والتنقيب).

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.