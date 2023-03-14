الصحة تدعم قسم العلاج الطبيعي بمستشفي المخ والأعصاب بأحدث الأجهزة لأول مرة بالمنوفية

تلقت إدارة مستشفي جراحة المخ والأعصاب بشبين الكوم في محافظة المنوفية، بقيادة الدكتور مصطفى أبو حليمة ، خبر موافقة وزارة الصحة علي دعم قسم العلاج الطبيعي بالمستشفي بأحدث الأجهزة ولأول مرة بمديرية الشئون الصحية تقديرا لجهود المديرية ومستشفياتها في خدمة المرضى .

وفي إطار تحسين الخطة العلاجية والتأهيلية للمريض بعد وقبل إجراء العمليات الجراحية للتقليل من مضاعفات العمليات الجراحية وتساعد علي عودة المريض للحياة الطبيعية بشكل أسرع.

حيث تم دعم قسم العلاج الطبيعي بالمستشفي بسرير شد فقرات ماركة شاتانوجا امريكي (أول جهاز بالمحافظة) ، هيدروثيرابي (لأول مرة بالمحافظة إستخدام تقنية العلاج المائي ) ألماني الصنع ، جهاز تسخين كمادات شاتانوجا امريكي الصنع ، خمس أسرة خشبية لقسم العلاج الطبيعي لتطابق المواصفات والهدف هو منع تكون الندب الجراحية والتى تسمى Scar Tissue، فيتم التعامل بأجهزة الموجات فوق الصوتية مع منطقة الجرح بعد التئامه لمنع تكون الندب الجراحية.

كما يستطيع المعالج الطبيعى تعزيز وتقوية قدرة الجسم على التئام الجرح عن طريق استخدام أجهزة الليزر البارد، والتى تساعد على التئام الجروح بصورة طبيعية أيضا وتمنع تكون الندب الجراحية الشهيرة، ويلعب العلاج الطبيعى دور هام فى إعادة تقوية العضلات التى تعامل معها الجراح وقام بفتحها لعمل العملية .

وتم استلام الأجهزة بإشراف الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية ، والدكتور أحمد سمير مدير إدارة العلاجي بالمديرية ، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات.

جدير بالذكر أن المستشفى قد تم دعمها بعدد من الأجهزة الطبية الحديثة وهو ما يعد إضافة جديدة لمستشفيات المنوفية وخدمة متميزة لأبناء المحافظة .