استرالي يفأجا بعنكبوت غريب في مكان غير متوقع أثناء سيره

أصيب رجل أسترالي بحالة من الرعب والهلع عندما فوجىء بعنكبوت كبير في مكان غير متوقع أثناء سيره إلى إلى أحد الأماكن.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار"، اليوم الثلاثاء، بدأ الرجل البالغ من العمر 54 عاما يرتجف عندما تدلي العنكبوت الضخم عليه من سقف سيارته.

عنكبوت غريب

ونزل أندرو ماكلي من ولاية فيكتوريا في أستراليا من السيارة على الفور عندما اكتشف عنكبوت الصيد العملاق متشابك في مشهد نادرا ما يرأى.

وتساءل الرجل الأسترالي بعد نشر صورا لهما على مواقع التواصل الاجتماعي: “كيف دخل سيارتي ومدة بقائه فيها؟!، هذا موقف لن أنساه”.

وحبس الرجل العنكبوت داخل حاوية للتخلص منه.

أسترالي يفأجا بعنكبوت غريب في مكان غير متوقع أثناء سيره

أسترالي يفأجا بعنكبوت غريب في مكان غير متوقع أثناء سيره