نشرة المرأة والصحة| اختيار هدية عيد الأم بميزانية بسيطة.. الثوم يزيد الرغبة الجنسية وطريقة عمل بودرة السوبيا

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

فى موسمه.. الثوم يزيد الرغبة الجنسية فمن يستفيد أكثر الرجال أم النساء

يعد الثوم مكونًا شائعًا في الطبخ، وله العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك علاج نزلات البرد والسرطان إلى جانب تقوية جهاز المناعة وتقليل ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، يتمتع الثوم أيضًا بخصائص المضادات الحيوية، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنع تلف الخلايا بسبب الإجهاد التأكسدي .

قبل رمضان.. تعرفي على طريقة عمل بودرة السوبيا في البيت

لم يتبق على رمضان سوى أيام قليلة، لذلك تبدأ ربات المنازل فى تحضير مشروبات رمضانية وتخزين بعض الأطعمة والخضراوات لتسهيل إعدادها أثناء الصيام فى رمضان، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على طريقة عمل بودرة السوبيا في البيت للشيف سارة الحافظ .

احذر هذه العلامة في الساق .. دليل على الإصابة بمرض خطير

يلعب الكبد دورًا مهمًا في التخلص من السموم من الجسم واستقبال الدهون والبروتينات والكربوهيدرات ويعمل أيضًا على تخزين الجليكوجين والفيتامينات والمعادن.

مشروب شائع يخفض نسبة السكر في الدم خلال 30 دقيقة.. تفاصيل

تشير الأبحاث إلى أن تناول مشروب ساخن يمكن أن يقاوم ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام.

علامة في العين تشير إلى الإصابة بالسكتة الدماغية

ارتعاش العين العشوائي هو حالة يعاني منها معظم الأشخاص في مرحلة ما من حياتهم وعلى الرغم من أن ارتعاش العين هو عرض غير ضار بشكل عام ينتج عن الضغوطات اليومية ، إلا أن هناك بعض الحالات النادرة التي يمكن أن تشير إلى حالة أكثر خطورة مثل النوبات أو حتى السكتة الدماغية ولكن متى يكون ارتعاش العين علامة على الإصابة بسكتة دماغية .

أسرع من الأدوية.. مكون واحد في مطبخك يحرق الدهون ويخفض سكر الدم

هل يمكن أن يساعد خل التفاح في فقدان الوزن وحرق الدهون العنيدة وخفض مستويات السكر في الدم، فقد لاحظ الباحثون أن استجابة الجلوكوز انخفضت بنسبة 31.4 في المائة عند تناول الخل.

لون الجلد الأصفر علامة واضحة على الإصابة بمرض خطير.. احذرها

يصاب البعض بمرض الكبد الدهني، وهو يحدث نتيجة تراكم الدهون في الكبد، وقد تظهر بعض العلامات التحذيرية المبكرة التي تكشف عن الإصابة بالكبد الدهني.

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