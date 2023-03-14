الأوقاف: كبار القراء سيحيون صلاة التراويح بمسجد الحسين يوميا في رمضان

أكد الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ، أنّه لأول مرة في تاريخ الوزارة خلال شهر رمضان المقبل سيؤم المصلين في صلاة التراويح بمسجد الغمام الحسين كبار القراء في العالم الإسلامي.

وأضاف عبدالعزيز، خلال تصريحات عبر تطبيق "zoom" مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "كل يوم في رمضان، أحد كبار القراء سيؤم المصلين في صلاة التراويح، وسيكون هناك أكثر من 10 آلاف مسجد تم الاستعداد فيهم لصلاة التهجد، وستقام صلاة التهجد في مسجد الإمام الحسين في العشر الأواخر وسيحيي هذه الليالي كبار القراء".

وتابع، أنّ الاعتكاف سيقام في أكثر من 6 آلاف مسجد، كل ذلك، بخلاف الدرس اليومي في المسجد والمنبر الثابت بين أئمة الأوقاف ووعاظ الأزهر الشريف في 1000 مسجد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى السهرة الرمضانية بعد صلاة التراويح، وخاطرة في صلاة التراويح، وخاطرة في صلاة الفجر.

وأكد، ان الخاطرة متروكة للإمام، ولكن المسلمون يحتاجون إلى أن تكون صلتهم وثيقة بالله، وأن تكون الخاطرة عن التكافل والتعاون وصلة رحم والامن النفسي والسلام الفكري مع الجميع، بخلاف المقارئ الذي سيتم تنظيمها، ومجالس الإفتاء.

