التحدي كبير.. محمد رمضان عن شخصية جعفر العمدة: أكبر مني بـ20 سنة

كشف الفنان محمد رمضان، كواليس مسلسله " جعفر العمدة " المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وقال محمد رمضان في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" جعفر العمدة شخصية مصرية أصيلة ينتمي لحي السيدة زينب ".

وأضاف محمد رمضان :" جعفر العمدة لديه أصل ولم يخرج من جلباب والده ولديه أخطاء ، المميز في شخصية جعفر أنه يتدارك أي خطأ يقع فيه ".

وتابع محمد رمضان: "حبيت شخصية جعفر العمدة وأقوم بتجسيد شخصية أكبر مني في السن بعشرين سنة وده تحدي كبير ليا".

وأكمل محمد رمضان: "أركز في تفاصيل حركة جعفر العمدة خاصة وأنه كبير في السن والحركة الخاصة به تكون أبطأ".