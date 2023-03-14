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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التحدي كبير.. محمد رمضان عن شخصية جعفر العمدة: أكبر مني بـ20 سنة

محمد رمضان
محمد رمضان

كشف الفنان محمد رمضان، كواليس مسلسله " جعفر العمدة " المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

 

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وقال محمد رمضان في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  جعفر العمدة شخصية مصرية أصيلة ينتمي لحي السيدة زينب ".

 

 وأضاف محمد رمضان :" جعفر العمدة لديه أصل ولم يخرج من جلباب والده ولديه أخطاء ، المميز في شخصية جعفر أنه يتدارك أي خطأ يقع فيه ".

 

 وتابع محمد رمضان: "حبيت شخصية جعفر العمدة  وأقوم بتجسيد شخصية أكبر مني في السن بعشرين سنة وده تحدي كبير ليا".

 

 وأكمل محمد رمضان: "أركز في تفاصيل حركة جعفر العمدة خاصة وأنه كبير في السن والحركة الخاصة به تكون أبطأ".

رمضان محمد رمضان جعفر العمدة رامي رضوان اخبار التوك شو

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