نتنياهو يمنع وزراءه من مقابلة أي مسئولين أمريكيين.. ما القصة؟

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، وزراء حكومته بالامتناع عن عقد لقاءات مع مسئولين أمريكيين حتى لو تواجدوا في الولايات المتحدة، إلى حين تلقيه دعوة رسمية من البيت الأبيض لزيارة واشنطن، والاجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حسب ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية.



وأشارت القناة إلى أن "بنيامين نتنياهو قلق من عدم توجيه البيت الأبيض دعوة له لزيارة واشنطن وقد مضى على تولي حكومته حوالي ثلاثة أشهر".



وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قبل أيام ضرورة خفض التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين وإعادة الهدوء قبل شهر رمضان، بسبب التوترات الأخيرة التي تشهدها فلسطين، خاصة في الضفة الغربية، حيث شهدت بداية 2023 تصعيدات قوية وغير مسبوقة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، إثر العمليات الإجرامية التي يقوم بها القوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، تحديداً في جنين ونابلس.



ومازالت الاحتجاجات الضخمة في إسرائيل تتواصل ، بسبب موافقة البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" على مشروع قانون "الإصلاحات القضائية" الذي قدّمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مما دفع منتقديه للخروج للتظاهر.



وسيحد مشروع القانون المقترح من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات المحكمة العليا، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة.

وأقر الكنيست الإسرائيلي الإصلاح المقترح في القراءة الأولى يوم الاثنين الماضي.



ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، في وقت سابق من اليوم، الحكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى تعليق عملية الإصلاح القضائي والعودة إلى الحوار مع المعارضة.