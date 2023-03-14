متكلميش زوجك وانتي حافية.. 5 صور لياسمين عز وضعتها في مرمى الهجوم

تصدرت الإعلامية ياسمين عز، ترنيد مؤشر البحث على موقع جوجل بعد عودتها للشاشة وغيابها عن برنامجها، وهو ما وضعها تحت الهجوم الشديد من بعض الجمهور بسبب تصريحاتها المتضامنة مع الرجال.

وقالت ياسمين عز، خلال برنامجها على إحدى القنوات التليفزيونية: "ميصحش تكلمى جوزك وأنتى حافية"، وهو ما عرضها لبعض التعليقات الساخرة من الجمهور.

وتتميز ياسمين عز بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين عز على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صورها المثيرة للجدل ..