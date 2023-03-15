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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان تحصد 4 جوائز في مسابقة مصر للتمييز الحكومي.. والمحافظ يشكر الرئيس السيسي

جائزة مصر للتمييز
جائزة مصر للتمييز الحكومى

ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة وتحت شعار "التميز طريق لمستقبل أكثر إشراقاً" و"التميز أسلوب حياة" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومريم الحمادى وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى فعاليات حفل إعلان الفائزين بجائزة مصر للتمييز الحكومي فى دورتها الثالثة والذى أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالزمالك بحضور كوكبة من الوزراء والمحافظين ، والسفراء ، وأعضاء المجالس النيابية، والمسئولين ، والشخصيات العامة ، وممثلى دولة الإمارات. 

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جائزة مصر للتمييز الحكومي 

وخلال فعاليات الاحتفال قام رئيس الوزراء بتسليم الجوائز وتكريم للفائزين في مختلف الفئات المتنافسة. 

من جانبه أكد اللواء أشرف عطية علة أن فوز المحافظة بـ  4 جوائز يعكس نجاحها فى ملف التطوير والتحديث والحوكمة، وغيرها من ملفات العمل العام حيث فازت مدينة أبو سمبل السياحية بالمركز الأول ضمن فئات الجوائز المؤسسية للوحدات المحلية فئة المدن، والتى وصل فيها للمنافسة النهائية 5 مدن على مستوى الجمهورية ، كما فازت قرية بنبنان بالمركز الثانى بعد المنافسة مع 5 قرى ، وفازت أيضاً قرية غرب أسوان بالمركز الثالث فى نفس الفئة ، هذا بجانب فوز المحافظة فى فئة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة والتى تنافس فيها 71 طلب ترشح من الوزارات والجامعات والمحافظات.

وأشار أشرف عطية إلى وصول المحافظة فى 4 فئات للجوائز المؤسسية للوحدات المحلية إلى المراكز المؤهلة للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى سواء الخاصة بالمراكز والتى تنافس فيها مركز أسوان مع 10 مراكز بمختلف محافظات الجمهورية، أو بالمدن والتى تنافس فيها مدينتي السباعية وأبو سمبل السياحية مع 5 مدن ، أو على مستوى القرى والتى تنافس فيها قريتى بنبنان وغرب أسوان ضمن 5 قرى ، بجانب منافسة المحافظة فى مجال وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة. 

ووجّه محافظ أسوان الشكر لرئيس الجمهورية على رعايته الكريمة لهذا الحدث الذى يعكس حرص الدولة المصرية والحكومة على إرساء روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحفيزهم للاستفادة من أفكارهم الإبداعية، وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع.

وأكد المحافظ أن ما يحدث على أرض مصرنا الحبيبة فى كل المجالات جاء نتيجة جهد وعرق وإرادة من حديد ليرسموا الطريق نحو الجمهورية الجديدة والقادرة على تغيير مقاييس التحدي والإنجاز بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين. 

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التميز أسلوب حياة 

وأشار أشرف عطية إلى أن ذلك تجسد فى جائزة مصر للتمييز الحكومى والتى ترتقى بروح التنافس الفردى والمؤسسى فى مستويات الأداء بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال ترسيخ رؤية إستراتيجية مصر التى ترتكز على عدة محاور من أهمها نشر ثقافة التميز داخل المؤسسات الحكومية وبناء الوعى العام للمواطن وتحقيق الانفتاح والانتشار بين الفئات المختلفة بما يُساهم فى زيادة الإنتاجية والابتكار والإبداع فى تقديم الخدمات المتعددة لأبناء الشعب المصري فى كل مكان على أرضها الطيبة.

كما قدّم اللواء أشرف عطية شكره لفريق العمل الذى شارك فى إعداد ملفات النجاح والتميز بجد وإخلاص وتفانٍ مما ساهم في حصد المحافظة لهذه الجوائز المتنوعة وذلك بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، بجانب منسقي الجائزة بالمحافظة أسماء برجاس ودينا إبراهيم ومنى عبدالعزيز ومنى أسامة، بالإضافة إلى محمد محمود ربيع قرية غرب أسوان، ومحمد حسين تكرونى رئيس قرية بنبان، كما تم تقديم شهادات تقدير لكل من سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، ومحمود عليان رئيس مدينة السباعية لوصولهم للمراكز التى وصلت للمنافسة النهائية.

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