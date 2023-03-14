القصة الكاملة لإصابة 15 شخصا في حادثة على طريق أسوان أبو سمبل

يرصد موقع "صدى البلد" تفاصيل حادثة انقلاب سيارة أجرة (ميكروباص) على طريق أسوان أبو سمبل، والذى أسفر عن إصابة 15 شخصا.

شهد طريق أسوان أبو سمبل وقوع حادثة انقلاب سيارة أجرة (ميكروباص) ما أسفر عن إصابة 15 شخصا بإصابات متفرقة.

إصابات متفرقة

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، برئاسة الدكتور محمد الدخيلي، إخطارا بانقلاب سيارة ميكروباص، تحمل أرقام "ص وأ 2545" على الطريق المشار إليه آنفا، بالقرب من مدخل قرية كركر.

ووجه مدير المرفق، بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث؛ للتعامل مع الحالات المصابة، حيث تبين أنها لـ 15 شخصا.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي، بالصداقة الجديدة، في مدينة أسوان؛ لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

شهود عيان

وأشار عدد من شهود العيان إلى أن انقلاب السيارة حدث نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

فيما ضمت قائمة المصابين- الذين تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وجروح متفرقة بالجسم واشتباه كسور- كلا من: محمود عبد الله محمد، إسلام منير على، فارس فريد عبد الله، جمال رحيم مهدي، رضا شحاتة عباس، حمادة أحمد عادل، محمود الروبي محمد، محمد خيري فرج، خالد عصام عزوز، محمد عبد الرحمن محمد، سعودي محمد سمير، أحمد جمال جاب الله، سعد زين العابدين سعد، محمد صلاح عبد الفتاح، أحمد عبد الشافي حسن.